تاليسكا غاضبا يرد على جماهِيْر النصر.. “أنا مثل رونالدينيو”

رد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مساء الاثنين، على بعض جماهِيْر النصر، الذين انتقدوه بشدة فِيْ صيف 2022، لسلوكه خارج ملاعب كرة القدم.

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قدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، البالغ من العمر 28 عامًا، مستويات رائعة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم فِيْ نادي النصر، منذ انضمامه فِيْ صيف عام 2022، لكنه يتعرض أحيانًا لانتقادات شديدة من بعض عشاق الرياضة السعوديين.

تاليسكا غاضب يرد على جماهِيْر النصر .. “أنا مثل رونالدينيو”

فِيْ صيف عام 2022، تباطأ تاليسكا فِيْ الوصول إلَّى “معسكر” النصر، حيث مكث فِيْ البرازيل، حيث أقام الحفلات، حيث كان يُعرف بمغني “الهِيْب هُوب”، مما أثار غضب جمهُور النصر. نصر.

ونشرت شبكة “فِيْفا سبورت” البرازيلية بيانا لأندرسون تاليسكا رد فِيْه على انتقادات جماهِيْر النصر.

وقال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا “كثير من اللاعبين لديهم شغف بالموسيقى، مثل رونالدينيو وغابرييل باربوسا، بالنسبة لي الموسيقى هِيْ حلم وأنا أفعل ذلك بحب، وأريد أن أكون ناجحًا فِيْ عالم الموسيقى”.

وختم بالقول “لكل طفل حلم سواء كان فنان هِيْب هُوب أو لاعب كرة قدم”.

يشار إلَّى أن تاليسكا شاركت مرة أخرى فِيْ مباريات النصر، حيث نجحت فِيْ تسجيل هدف الفوز على حساب داماك (2-1)، فِيْ اليوم الثالث من الدوري السعودي “روشن”.