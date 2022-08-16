تاليسكا “يتحدى” رودي جارسيا فِيْ النصر.. أزمة خطيرة مرتقبة

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد خلافًا عَنّْيفًا بين النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي النصر، والمدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب تقارير صحفِيْة سابقة، توترت العلاقة بين تاليسكا وجارسيا بعد تأخر انضمام النجم البرازيلي لمعسكر نادي النصر الإعدادي فِيْ إسبانيا. لمدة 8 أيام تقريبًا.

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تأخر صانع ألعاب القلعة العالمية عَنّْ المعسكر التحضيري فِيْ إسبانيا ؛ لقلقه بشأن “حفلاته الغنائية” فِيْ بلاده البرازيل.

* تاليسكا “تتحدى” تعليمات مدرب النصر

وفِيْ هذا السياق، نشرت شبكة “VIVA Sport” البرازيلية مقطع فِيْديو لتاليسكا، وعلقت على الأمر “يسجل اللاعب البرازيلي ألبومه الجديد فِيْ منزله بالرياض”.

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وأشار إلَّى أن الفريق الفني أندرسون تاليسكا يرافقه هذه الأيام فِيْ الرياض ؛ لإنهاء الألبوم.

يشار إلَّى أن رودي جارسيا طلب من تاليسكا، فور وصوله إلَّى معسكر إسبانيا، التركيز على التدريبات والابتعاد عَنّْ الغناء، خلال تلك الفترة، قبل عودة الفريق الأول لكرة القدم إلَّى السعودية.