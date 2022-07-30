تاليسكا “يسعد” النصر.. ويختار أفضل هدف فِيْ مسيرته الكروية

افتتح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي النصر “متحفه الخاص”، فِيْ اليومين الأخيرين، أثناء تواجده فِيْ بلاده.

انضم تاليسكا، 28 عامًا، إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الصيني لكرة القدم جوانجزهُو إيفرجراند.

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منذ انضمامه إلَّى القلعة الدولية، سجل النجم البرازيلي اللامع 22 هدفًا وصنع 4 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

أفضل أهداف تاليسكا المهنية

شهد متحف تاليسكا “الخاص” وجود قمصان الأندية التي لعب فِيْها، منذ بداية مشواره الكروي وحتى الآن، بالإضافة إلَّى الجوائز الفردية التي حصل عليها.

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وفِيْ هذا السياق نقلت سلسلة “فِيْفا سبورت” عَنّْ تاليسكا قوله إنه طلب ضم سلسلة من الجوائز التي حققها مع أنديه السابقة إلَّى متحفه ؛ حيث من المتوقع وصوله فِيْ الفترة القادمة.

وعَنّْ أفضل أهدافه طوال مسيرته الكروية ؛ واختار أندرسون تاليسكا الهدف الذي سجله مع فريق النصر الأول لنادي “الكعب” ضد الطائي.