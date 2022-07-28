أرسل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر، ذعرًا جديدًا لجمهُور العالم، بسبب الجدل حول مستقبله مع فريق كرة القدم الأول.

وانضم تاليسكا إلَّى النصر، صيف 2022، من الفريق الأول لنادي جوانجزهُو إيفرجراند الصيني، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

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ومنذ نهاية الموسم الرياضي 2022-2022، وتضاربت الأنباء حول رغبة النجم البرازيلي فِيْ مغادرة قلعة العلمي أم لا.

إلا أن الجدل ازداد بشكل ملحوظ بعد غياب أندرسون تاليسكا عَنّْ معسكر فِيْكتوريا التحضيري فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية. لاهتمامه بحفلاته الموسيقية فِيْ البرازيل.

تصريحات Taliska المثيرة للجدل

وفِيْ هذا السياق، كشف تاليسكا، فِيْ تصريحات لإذاعة “بياتا إف إم” البرازيلية، عَنّْ خطته للفترة المقبلة.

أكد نجم الفريق الكروي الأول لنادي النصر أنه يريد حقًا أن يصبح أحد أهم المطربين فِيْ البرازيل.

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وأضاف تاليسكا “أنا أعمل عليه بالفعل … الآن”. وسط خوف من المشجعين العالميين، سيفقد اللاعب التركيز على كرة القدم.

من جهته، علق الإعلامي الرياضي سطام الثاقل، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، على تصريحات تاليسكا المثيرة للجدل.

وقال الثقيل فِيْ تغريدة له “عام واحد فقط مع النصر … أنفاس تاليسكا محجوبة فِيْ كرة القدم”.