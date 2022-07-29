تاليسكا يفاجئ النصر.. ماذا حدث

أعطى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي النصر بشرى سارة لجمهُور فريق كرة القدم الأول.

انضم تاليسكا، 28 عامًا، إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الصيني لكرة القدم جوانجزهُو إيفرجراند.

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منذ انضمامه إلَّى القلعة الدولية، سجل النجم البرازيلي اللامع 22 هدفًا وصنع 4 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* تاليسكا يبشر بنادي النصر

كان تاليسكا، اليوم الجمعة، فِيْ مطار البرازيل، يستعد للسفر إلَّى مدينة ماريبا الإسبانية، فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

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ومن المقرر أن ينضم أندرسون تاليسكا إلَّى معسكر النصر فِيْ ماريبا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

نجم النصر اللامع غاب عَنّْ المعسكر الأول لفريق كرة القدم الذي بدأ فِيْ 22 يوليو الماضي. لارتباطه بحفلاته الموسيقية، فِيْ بلده البرازيل.