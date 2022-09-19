تاليسكا يهزم نجم الهلال.. ويحصد جائزة “رسمية” فِيْ الدوري السعودي

نجح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر، فِيْ التفوق رسمياً على أحد نجوم الهلال، بعد فوزه، مساء الاثنين، بجائزة خاصة، لليوم الرابع من الدوري السعودي “. روشن “.

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وشهدت الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي وصول الهلال والشباب للنقطة الثانية عشرة، فِيْما استقر الاتحاد على حصد عشر نقاط، مع فوزه بزيادة عدد نقاطه إلَّى المركز التاسع، مما يحافظ على الصراع فِيْ المركز الذهبي. مربع، فِيْ علبة ساخنة.

تاليسكا يتفوق على نجم الهلال … ويحصل على جائزة رسمية فِيْ الدوري السعودي

وأشار الحساب الرسمي لدوري روشان السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا من فريق النصر فاز بجائزة هدف “أجمل” فِيْ الجولة الرابعة، عَنّْ الضربة الحرة الرائعة التي هزتها. -نصر. – ريد دى باتين فى مباراة الفوز (4-0).

وأبرز الحساب الرسمي فوز نجم النصر على المالي موسى ماريغا من الهلال وصالح العمري من أبها.

ماريجا سجل هدفه الوحيد فِيْ مرمى الوحدة، عَنّْدما تألق الهلال (3-0)، وبرز صالح العمري، عَنّْدما انتزع منه نقطة لمعادلة أبها، بهدف جميل ضد الفِيْحاء، حيث تعادل الفريقان (1-1).

يشار إلَّى أن البرازيلي أندرسون تاليسكا سجل هدفِيْن فِيْ مباراتين بالدوري السعودي، منذ عودته إلَّى النصر، بعد انتهاء فترة الإيقاف، فِيْما نجح ماريغا فِيْ تسجيل 3 أهداف، وكلاهما فِيْ آخر مراكز. جدول الهدافِيْن الذي يسيطر عليه البرازيلي كارلوس جونيور من الشباب بعد تسجيله 4 أهداف.