تاليسكا يُنهِيْ الجدل ويعود لصفوف النصر

قبل لحظات، انضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر الأول لنادي النصر، إلَّى معسكر الفريق فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية.

تأخر تاليسكا عَنّْ الانضمام إلَّى معسكر النصر بسبب ظروف عائلية، حيث فرضت الإدارة العالمية غرامات مالية على اللاعب لتأخره لمدة أربعة أيام تقريبًا.

اقرأ أيضا …

كلاكيت للمرة الثالثة .. الهلال يقترب من ضم “صفقة الموسم”.

انضم تاليسكا، 28 عامًا، إلَّى النصر فِيْ صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الصيني لكرة القدم جوانجزهُو إيفرجراند.

منذ انضمامه إلَّى القلعة الدولية، سجل النجم البرازيلي اللامع 22 هدفًا وصنع 4 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.