علق كاتب السيناريو المصري تامر حبيب على إشادة الفنانة ثراء بيبلوس بجهُودها فِيْ الدراما العربية وطلبها تقديم عمل درامي جديد بعد غياب.

وقال تامر حبيب لـ “العرب اليوم” إن ثراء جبيل ممثلة موهُوبة وطورت دائما من نفسها، ومؤخرا قامت بدور “هائل” فِيْ مسلسل “واش و ضهر”، ويأمل أن يكون لها دور مناسب فِيْ مسلسلها الجديد الذي هُو يحضر.

وأضاف حبيب أنه يستعد لمسلسل جديد من 8 حلقات سيتم بثه على إحدى المنصات الإلكترونية فِيْ الفترة المقبلة، ويخرجه اللبناني جو بو عيد.

كَمْا أكد كاتب السيناريو تامر حبيب أن العمل مصري لكن الإخراج سيكون لبنانيًا فقط، مشيرًا إلَّى أنه لم يتم ترشيح أي فنانين لهذا المسلسل وأنه الآن فِيْ مراحله الأولى.

يُذكر أن آخر أعمال تامر حبيب كانت المسلسل الإذاعي Big Milion، وبثها راديو الطاقة، بطولة نيللي كريم وعسير ياسين، وتدور أحداثه حول شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويطالب عمه ف. يتزوج فِيْقع مصيره على فتاة بعيدة عَنّْ خياله.

شارك فِيْ التمثيل نيللي كريم وعسر ياسين وسامي مغاوري وليلى عز العرب وتامر حبيب.

أما عَنّْ آخر دراما لها، مسلسل “La Cuenta Cobra” للفنانة يسرا، عام 2017، ودارت أحداث العمل فِيْ إطار درامي مثير للاهتمام داخل عالم عاملات المنازل، حيث امرأة من منطقة شعبية تسمى نعيمة. مكتب للعمال والخادمات وتقوم بطهِيْ الطعام للمناسبات، ومن خلال عملها وعلاقاتها المعقدة نكتشف الكثير من الأسرار والمشاكل التي لا تنتهِيْ.

ويشارك فِيْ بطولته المسلسل، بوسي، كريم فهمي، محمود عبد المغني، إيمان العاصي، ندى موسى، مراد مكرم، ناردين فرج، وإخراج هاني خليفة.