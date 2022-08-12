تامر حسني “بحبك” يحقق رقماً هُو الأول من نوعه بتاريخ السينما العربية

كشف الفنان المصري تامر حسني، أن فِيْلمه الأخير “بحبك” هُو الفِيْلم الوحيد الأكثر ربحاً فِيْ تاريخ السينما العربية فِيْ العالم، معلناً أنه سيحتفل قريباً برقم أسطوري مع المنتج والموزع. الأول من نوعه الذي حققه الفِيْلم.

جاء ذلك ردًا على منشور لمستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي يُدعى انتصار صابر، تحدثت فِيْه عَنّْ انتقادات للفِيْلم، وهُو أول تجربة إخراجية لتامر حسني فِيْ السينما، والتي كتبتها أيضًا ومثلت فِيْها.

وردا على هذه الانتقادات قالت انتصار ان هناك فئة هدفها الاحباط والكراهِيْة وانهم شاهدوا الفِيْلم لمعرفة اسباب معارضته. ليكتشف أنه مليء بالموهبة تامر حسني. ممثل ومخرج ومغني.

وأضاف مخاطباً نجمة الجيل “لولا نجاحك لما تعرضت لنقد هدام. مبروك نجاحك”.

وتحدث عَنّْ الفنانة هنا الزاهد التي شاركت فِيْ بطولة العمل، قائلة “رأيت الزاهد أول مرة هنا فِيْ مكان آخر، أصبحت ثقيلة ونضجت فنيا، موقفها مع تامر حسني كان متحمسا للأفضل”.

ووصفت انتصار صابر تامر حسني بأنه كوميدي من الدرجة الأولى.

بدوره رد تامر حسني على تدوينة انتصار بشكره قائلا إن هناك بعض النفوس غير القادرة على استيعاب فكرة الطموح حتى هذه النقطة واتساعها حتى هذه النقطة، وأنه قد يكون هناك من هُو فِيْ الأساس مغني ويفعل كل ذلك.

وأضاف “لسوء الحظ، نشأت الدول القليلة على أن تكون محافظة وغير متعاطفة … يغنون مثل الببغاوات ولا يعرفون شيئًا عَنّْ الإبداع، والطموح ليس له سقف، على عكس أصحاب الأجور الذين باعوا ديونهم لخدمة الآخرين. “

ودعاها لحضور الحفل القادم لشركة إنتاج وتوزيع الفِيْلم الذي حقق دخلاً قياسياً، حيث وصل دخلها فِيْ شباك التذاكر المصري فقط إلَّى 46 مليون و 500 ألف جنيه بعد 5 أسابيع من عرضه.

كَمْا حقق الفِيْلم إجمالاً غير مسبوق فِيْ دول الخليج وأمريكا ولندن وكندا، بأكثر من 500 مليون جنيه.

كَمْا يشارك فِيْ الفِيْلم حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، عمرو صحاح، علياء راشد، شهد الشاطر، وغيرهم.

تدور أحداث الفِيْلم حول حياة رجل يمر بقصتي حب ويتأرجح فِيْ حياته بين فتاتين، ويظهر الاختلاف فِيْ درجة الإخلاص فِيْ التعبير عَنّْ الحب بين رجل وامرأة.