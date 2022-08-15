تامر حسني للمحبطين الراحة الأبدية فِيْ الجنة.. وافتكروا معاناتي

يعمل الفنان المصري تامر حسني مؤخرًا على إطلاق رسائل تحفِيْزية لمتابعيه يحثهم على النجاح فِيْ حياتهم العملية بعيدًا عَنّْ التعليقات المحبطة والسلبية.

وكتب حسني ردًا على الانتقادات السلبية التي تعرض لها وهُو يسعى إلَّى بث الأمل فِيْ نفوس متابعيه فِيْ منشور سابق “قرأت معظم التعليقات على آخر مشاركة ليا أسفل هذا المنشور، وفهمت أهم اثنين. أشياء من تعليقاتك، والتي تحبط معظمكَمْ، أولاً، يأس النجاح، وثانيًا إحباط المقربين منك، واستمر بعضكَمْ يفقد الأمل والعاطفة، وبعضكَمْ فقد الأمل فِيْ الحياة نفسها. .

ووجه تامر حسني رسالته إلَّى منتقديه، مضيفًا “تذكروا معاناتي فِيْ البداية وظروفِيْ الصعبة بدون أب وبدون مال، وتوجهُوا للعمل فِيْ الشوارع من عامل محطة بنزين إلَّى سوبر ماركت … يعَنّْي، من الطوب والهاون يخرج من يبني المباني حتى أعيد بيتي إلَّى والدتي المثقلة بأي خمسة جنيهات، بالإضافة إلَّى راتب النادي، عَنّْدما كنت ألعب كرة القدم، كان راتبي 22 جنيهاً فِيْ الشهر، منها أنفقت الماء والكهرباء وعمليات أخي، لأنه كان على مرمى البصر لفترة طويلة، كنت أفعل المستحيل حقًا لأمي وأخي والوصول إلَّى هدفِيْ “.

وأشار النجم المصري إلَّى أنه يسعى دائما لتحقيق حلمين، أن يصبح لاعب كرة قدم أو يتخصص فِيْ مجال الغناء، موضحا أهمية “الخطة البديلة” فِيْ حياة الإنسان وهُو يسعى لتحقيق حلمه، معلقا “روحي هِيْ”. بحث دائم عَنّْ مسارين كرة القدم والغناء، وقول هذا للناس “. أود أن أنصحها بشدة بالخطة البديلة، لأنه إذا لم يكن الحلم مختلفًا، لأنني كنت سأظل لاعب كرة قدم، وكرة القدم ليست ملكي، وجميع الأندية حرمتني رغم تفوقي. ظننت أنني فهمت من قبل أن ربنا هُو أفضل شاي شاي بالنسبة لي، لكن فِيْ ذلك الوقت لم أستطع أن أفهم. . “

وتابع تامر حسني “من يتساءل الآن يعَنّْي ما زلت فِيْ حلمي ولا أرى حلمًا آخر، سأقول دائمًا، أسأل ربنا أن يوفقك”.

وأشار تامر حسني إلَّى من وصفهم بـ “المحبطين”، مشيرًا فِيْ حديثه إلَّى أن الراحة الأبدية فِيْ “الجنة فقط”، على حد تعبيره. إن إيذائك ليس لكل شيء جميل وكل شيء إيجابي. سوف تجد كل الحلاوة التي ستأتي إليك ولا تفعل العكس، لأنها ستأتي إليك أيضًا. لهذا السبب تقول أنك السبب. أنا دائما أقول يا رب، وأنا أجتهد وأفهم أن العزاء المطلق فِيْ الجنة، لكننا على الأرض، وربنا قال أنه خلقنا فِيْ كبد، وهُو ما يعَنّْي البؤس، حتى يكون لدينا التحدي للفوز، نحن يجب أن تفوز بها لأن الكثير منا يقبلها، كانت ظروفك أكثر صعوبة والمشكلة ما زالت لدينا، أنت أكبر عدو لنفسك، أنت السبب، اتخذ قرارًا صارمًا فورًا فِيْ التغيير والتقدم والنجاح، والله سيصل … لا تستمع إلَّى شيء إلا قلبك وأعط قلبك لمن خلقه وتوكل على الله “.