تامر حسني والدي جي أصل بحفل غنائي فِيْ جدة.. أسعار التذاكر وشروط الحضور

يستعد الفنان المصري تامر حسني لإحياء حفل فِيْ السعودية يوم 26 أغسطس على مسرح “جدة سوبر دوم”.

حسني يشارك فِيْ الحفل. جي أصيل، ويبدأ فِيْ التاسعة ليلاً ويستمر حتى الواحدة صباحاً، ويخطط لتقديم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية.

وجاء الحفل فِيْ جدة بـ 3 فئات، من 295 ريالاً إلَّى 520 ريالاً، والفئة البرونزية 295 ريالاً والفئة الفضية 395 ريالاً والفئة الذهبية 520 ريالاً. بحسب الموقع الرسمي للمحمية.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل مجموعة من الإجراءات لمشاركة الحاضرين، من بينها عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عامًا، ويجب أن يكون هناك مرافقون للأطفال دون سن 16 عامًا، بالإضافة إلَّى منع دخول الطعام والشراب من الخارج.

وثق “نجم الجيل”، الملصق الدعائي لحفلته القادمة، عبر حسابه على إنستجرام، حيث علق كاتب واحد “عزيزي الجمهُور الكبير فِيْ جدة، أراك بإذن الله فِيْ أكبر حفلات فِيْ جميع الأوقات. “. الجمعة 26 أغسطس فِيْ سوبر دوم جدة “.

على جانبك؛ وكشفت أصيل أنها ستصل جدة يوم 26 أغسطس الجاري، ونشرت ملصقًا يظهر فِيْه مع الفنان تامر حسني، كتب فِيْه “ولى، وأهل جدة مستعدون لصدها معًا”.

يعتبر DJ Aseel من أشهر منسقي الأغاني فِيْ العالم، ويعرف بـ “خلاط الأغاني العربية والأجنبية”، وقد لفت أنظار عدد كبير من محبي هذه الموسيقى فِيْ الدول العربية، وحقق نجاحات كبيرة. الشهرة.

يأتي حفل تامر حسني فِيْ السعودية بعد أيام قليلة من حفله الأخير فِيْ الأردن، والذي حقق رقما قياسيا فِيْ عدد الجماهِيْر بعد بيعه بالكامل. و “المكان الجميل، قلت كلمات، فِيْ كل مرة، حلم لسنوات، عش مع شوقك، أعذار كافِيْة، ارجع، أريد أن أقول أحبك.”

يشهد الفنان المصري حالة من النجاح الفني، بما فِيْ ذلك نجاح فِيْلمه الأخير “بحبك” فِيْ دور العرض فِيْ مصر والوطن العربي.