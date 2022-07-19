تامر حسني يتجاهل الانتقادات ويواصل مشواره فِيْ عالم الإخراج

واصل الفنان المصري تامر حسني مسيرته الفنية فِيْ عالم الإخراج، متجاهلاً الانتقادات التي طالت عليه بعد طرح فِيْلمه الأخير “بحبك”، والذي أدى فِيْه دور البطولة، فضلاً عَنّْ الكتابة والإخراج، بينما كان يتولى الإنتاج. مكان. توقيع شقيقه “حسام حسني” والذي اعتبره كثير من نقاد الفن “وان مان شو”.

أطلق نجم الجيل، عبر حسابه على إنستجرام “برومو”، مقطع فِيْديو لأغنيته الجديدة “عشانجي”، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإخراج تامر حسني، والتي اعتبرها كثير من المتابعين استمرارًا. من مهنة نجمك المفضل فِيْ عالم الإخراج، الذي كان دائمًا الشخص الذي يقدم أفكارًا جديدة كَمْا هُو موصوف.

وكان تامر حسني قد سبق له تجربة إخراج مقاطع على أغنية “الاختراع” التي جمعها مع الفنان محمود العسيلي، لذا فإن كليب “عشانجي” ليس تجربته الأولى، لكنه جاء بعد طرح فِيْلم “أحبك”. “. على الفور، يبدو أنه يحمل رسالة تأكيد لمواهبه المتعددة فِيْ مختلف المجالات التقنية.

وجه العديد من النقاد سهامهم إلَّى تامر حسني، حيث اعتبر الناقد الفني أحمد سعد الدين، فِيْ حديث سابق لـ “العرب اليوم”، معلقًا على فِيْلم “أحبك”، أن “تامر حسني يظهر عضلاته من خلال هذا الفِيْلم، و أن فكرة إخراجها وكتابتها وإنتاجها من أجل الوظيفة. تحتاج إلَّى مشاهدتها مرة أخرى “.

فِيْما علق الناقد الفني محمد نبيل، على إخراج الفنان تامر حسني وكتابته لـ “بحبك”، الذي ينافس معه حاليًا، بأن نجم الجيل يحاول طوال الوقت تصدير صورة يقوم بتطويرها. نفسه وأنه الأول فِيْ كل شيء.

الجدير بالذكر أن تامر حسني اختار اسم أغنيته التالية “عشانجي” كاسم لألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة لألبومه الجديد.

تجربة تامر حسني فِيْ إخراج فِيْلمه الأخير “أحبك” هِيْ تجربته الأولى فِيْ مجال التصوير السينمائي، وتجاوزت عائدات الفِيْلم حواجز فِيْ العالم حيث يتم توزيعه فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول العربية. 170 مليون جنيه أي ما يعادل نحو 9 ملايين دولار أمريكي.

وشارك فِيْ بطولة الفِيْلم تامر حسني، الممثلة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني.