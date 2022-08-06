تامر حسني يحسم حَقيْقَة تعرضه لحادث سير بعد إحيائه حفلا بمهرجان جرش

رد الفنان المصري بقوة على الأنباء التي انتشرت فِيْ الساعات الأخيرة عَنّْ تعرضه لحادث مروري، بعد إحيائه حفل غنائي فِيْ مهرجان جرش فِيْ الأردن.

وطمأن حسني جمهُوره فِيْ منشور كتبه على صفحته على فِيْسبوك، قائلًا “يا جماعة، انتشر الخبر أنني تعرضت لحادث، الحَقيْقَة أنه ليس أنا، إنه أحد فريقي، وشكرا”. يا إلهِيْ، إنه بخير ومثل القرد “.

وعبر “نجم الجيل” عَنّْ سعادته بنجاح حفله فِيْ الأردن، قائلاً “الحمد لله، قدمت اليوم أنجح الحفلات فِيْ حياتي وسط الجمهُور الأردني الحبيب على مسرح جرش الكبير. كل الشكر للجميع “الأردن، وكل الشكر لكل من سأل واهتم، حفظ الله لك ولكَمْ جميعا”.

وكان تامر حسني قد أحيا ليلة الجمعة، ضمن ليالي مهرجان جرش، حفلا جماهِيْريا برفقة فرقته المكونة من 13 موسيقيا، ومن بين الأغاني التي قدمها “بنت الإيه” و “أكتر حاجه” و “أنا و عارف” “. هاتفِيْ يرن “،” رن هاتفِيْ “. “قريب حبيبي”، “يانا يا مفِيْش”، ريمكس “بيت”، “لطلحة”، “حبثة يا ناس”، “خدنا مناع”.

ومرة أخرى غنى أيضا “صونا” كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم من ألبوم “عشانجي” الذي غناه هُو أيضا، وغنى “تمبورال بعد” و “أنت تختار” من الألبوم. فِيْلم. “بحبك” كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي، لتختتم بـ “الهدلاني” الأغنية التي بدأت بها.

وقال تامر حسني، خلال تصريحاته فِيْ البيان الصحفِيْ للمهرجان، إنه يرغب فِيْ تقديم أغنية باللهجة الأردنية، وأكد فخره بجرش التي ترافق مهرجانها مع بدايتها.

وكان حسني قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته “عشانجي” خلال حفله الغنائي فِيْ مهرجان العلمين.

ويعرض تامر حسني حاليا فِيْلمه الجديد “بحبك” من تأليفه وإخراجه، ويشارك فِيْ بطولته هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني.

أعربت الفنانة هنا الزاهد عَنّْ سعادتها بالصدى الإيجابية لفِيْلم “بحبك”، كَمْا وجهت رسالة شكر واعتزاز للفنان تامر حسني.

ونشر الزاهد، عبر موقع انستجرام، صورة أظهر فِيْها أن فِيْلم “أحبك” سيعرض فِيْ لندن بعد أن تجاوز دخله حاجز الـ500 مليون جنيه (2.6 مليون دولار). .

كَمْا بارك الفنان تامر حسني، وطلب منه أن يفرح بالفِيْلم، حيث كانت تجربته الأولى كَمْخرج، وأظهر مجهُودًا وتعبًا واضحًا ووصل إلَّى نتيجة رائعة، ولم ينس فريق العمل الذي قدم كل شيء. يمكنه. استطاع.

La artista egipcia agradeció al público por su cariño, que parecía claro desde el inicio de la presentación de la película hasta ahora, además de cada crítico que la mencionó, y agregó “Estoy muy feliz, feliz de haber sido parte de la película que أنا أحبك.”