تامر حسني يحقق رقمين قياسيين بفِيْلم “بحبك”.. ويؤكد مفِيْش مستحيل

أعرب الفنان المصري تامر حسني عَنّْ سعادته العميقة بالصدى الإيجابي لفِيْلم “بحبك”، بعد تحقيقه رقمين قياسيين على رأس القائمة الجديدة، مشيرًا إلَّى أنه لا يتعرف على كلمة “مستحيل”.

نشر نجم الجيل على إنستغرام صورة لتقرير صادر عَنّْ شركة توزيع فِيْلمه “بحبك”، أظهر أنه حقق رقمين قياسيين، وهُو الأعلى فِيْ تاريخ السينما العربية، منذ حضور الفِيْلم. بحوالي 2.6 مليون شخص خلال شهر ونصف، واقتربت عائدات الفِيْلم من 600 مليون جنيه (31 مليون دولار أمريكي)، وأرفق الصورة بتعليق شكر فِيْه الجمهُور المصري والعربي والدولي على “حدثه الكبير فِيْ حياته.”

وكتبت الفنانة المصرية “الحمد لله من الجد والجد، والله يكرم التعب .. الحمد لله لأني كنت ناجحا وحققت الإنجازين، وأظهرت أنني رأيت الحَقيْقَة وكان لي رؤية وشخصية مستقلة. فنان.

وسلط الضوء على عدم اعترافه بكلمة مستحيل، لأن ما حدث له هُو درس واضح، ليبقى الجميع متفائلاً، بعيدًا عَنّْ أي حرب أو كراهِيْة أو مدفوعات يظهر من حوله ويعيقونه، لأنه وصف ذلك بـ ” التمر “إلَّى جانب الاجتهاد الحقيقي، وليس لدى أي شخص القدرة على إعاقة عيش أي شخص، طالما أنه يفعل ما فِيْ وسعه ويبذل قصارى جهده.

كَمْا شكر سينرجي، سكاي ليميت، فِيْلم سكوير، برودكشن وأورينت إنترناشيونال، على الإيمان الذي قدموه له، مؤكداً لهم أنه سيحقق إنجازًا تاريخيًا بفِيْلم رومانسي فِيْ عصر العَنّْف والقتل.

واختتم رسالته قائلا “هل الانجاز باقى انجازين عدد عمري لم اسال ربنا لانه ليس فِيْ مخيلتي انا اطمح الى رابع وعدد زوار فِيْلم ربنا كرمنا، وأنا فخور جدًا أنه بفِيْلم كتبته أنا وموسيقاي، بفِيْلم كتبته وبواسطة موسيقاي، تم تحقيق أعلى رقمين فِيْ تاريخ السينما على مر القرون. التصوير والإخراج والحمد لله ومليون مبروك. لكل أبطال وصناع الفِيْلم، وكل الشكر للجمهُور المصري والعربي والعالمي الذي شرفنا وأحدث هذا الحدث العظيم فِيْ حياتي “.

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين له التوفِيْق والنجاح الدائم، كَمْا هنأه على الإنجاز الذي حققه فِيْ فِيْلمه، ومنهم الفنانة هنا الزاهد، وأحمد عصام، وحمدي ميرغني، الذي علق بقوله “مليار. الف مبروك والله يزيد كرمه أكثر فأكثر. لأنك حقًا تستحق كل خير يا تيمو عالمي “.

كَمْا جاءت التعليقات من قبل متابعي الفنان المصري، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الخبر، حيث وصفوه بأنه “الفنان غير المكرر”، بالنظر إلَّى ما قدمه فِيْ فِيْلمه الأخير، وقدرته على الكتابة والإخراج وتقديم الجرافِيْك. الموسيقى فِيْ نفس الوقت.

يشار إلَّى أن فِيْلم “بحبك” حقق نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول من صدوره، وهُو من تأليف وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج حسام حسني، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي. . وحمدي الميرغني.

تدور أحداث الفِيْلم حول إطار رومانسي كوميدي مع سلسلة من المشاهد الدرامية حول شاب متعدد الزوجات يدعى “علي” يقع فِيْ حب فتاتين “حبيبة” هنا الزاهد و “ياسمين” هدى المفتي. وتتخلل الحقائق سلسلة من المشاهد الرومانسية والكوميدية التي تصيبك بالحيرة عَنّْد اختيار أحدها.