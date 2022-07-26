تامر حسني يرد على متابع اتهمه بعدم الاكتراث به فِيْ حفله انشف يا ولد

رد الفنان المصري تامر حسني على أحد الأشخاص الذين حاولوا الاتصال به خلال حفلته الموسيقية، واصفًا نفسه بأنه عاشق للغناء وصوت مميز.

وكان الشاب أحمد حمادة قد وثق ذلك عبر حسابه على موقع فِيْسبوك قائلاً “كل الناس من حفلة تامر حسني، لما وجدوني أحاول الوصول إليه حملوني واتصلوا به لكنه لم يتصل بي. عبرت. كنت أموت بنفسي، والله أعلم كَيْفَ سارت الأمور “

وأضاف “كنت أحاول معرفة كل الأسباب، أخبرني الناس كثيرًا، اذهب إليه، ربما، خففت ولم أستمتع بدقيقة، لأنني كنت بحاجة إلَّى عدم الذهاب إلَّى حفلة. والشباب لا يفعلون ذلك. تجدني، والله، سأرحل كهدية، حتى السفر سيأتي، والله أعلم كَمْ أنا متعب وأنا آسف على حلمي، كَيْفَ لا أريد مساعدة أحد لإبقائي محطمة “.

أجابه تامر حسني يا حبيبتي يا أحمد أنا أقرأ كلامك لا يعجبني اسمه مشافش أو لا يهمني وسط كل هؤلاء الالاف وما لا تحب. اهتم ب. أنا أعلم ولكن إن شاء الله ستعرف متى يكرمك ربنا وينجح ويقف على خشبة المسرح معظم الوقت يبقى النور عليّ. انظر التفاصيل “.

وأوضح حسني “هذا عَنّْدما تكون فِيْ مَوعِد مسبق بيننا وأنت مهتم، ويجب أن تعرف شيئًا واحدًا مهمًا. حفلة الألبوم الخاصة تحسب بالثواني، لأن أغانيها كثيرة جدًا. أرسل لي صوتك لأسمع هذا، وبالتأكيد، طالما لديك كل الطاقة، سيظل صوتك جميلًا، وسيدي، إنه سهل ومرتبط “. ضع فِيْ اعتبارك أنك مستاء من أولئك الذين ألقوا بعض الضوء عليك، لأنهم السبب فِيْ أن صوتك يتواصل معي، ربما تكره شيئًا ويفِيْدك.

احتفل تامر حسني بألبومه الجديد “عشانجي”، خلال حفله الغنائي فِيْ مدينة العلمين الجديدة، وسط حضور غفِيْر.

وأدى حسني خلال الحفل أغنية “عشانجي” وأغنية “خد مناع” وأغنية “أحلى كلام” و “باد تيمبورال” من ألبومه الجديد وسط تفاعل كبير بين الجمهُور.

وجهت نجمة الجيل رسالة للجمهُور الذي حضر الحفل “يسعدني أن أكون معكَمْ فِيْ هذه الليلة التي هِيْ فِيْ غاية الأهمية بالنسبة لي، والتي تشهد على إطلاق ألبومي الجديد الذي سيصدر فِيْ العام المقبل. بكامله “. قدم مقطع “عشانجي” لأول مرة خلال الحفل وأمام الجمهُور الذي عد التنازلي لصدوره.