تامر حسني يشارك تجربته الشخصية مع متابعيه.. والجمهُور يرحب بالفكرة

أعلن الفنان المصري تامر حسني، عَنّْ إطلاق فكرة جديدة، للتواصل مع المعجبين ومشاركة تجربته الحياتية معهم، من أجل إفادة جمهُوره.

ووعد أنصاره، عبر منشور مطول على صفحته الرسمية على فِيْسبوك، بفرقت نقاش على مدى عدة أيام، حيث سيظهر حسني فِيْ أيام قليلة من الأسبوع للحديث عَنّْ قضية معينة والتشاور مع المؤيدين بشأنها، آملين أن يفِيْد ذلك أكبر عدد منهم.

وأشار حسني فِيْ كتابه إلَّى أهمية النجاح فِيْ الجانبين الإنساني والمهني، ودوره كعامل قوة فِيْ حياة أي فرد، بناءً على تجربته الشخصية فِيْ هذا الموضوع.

وتابع حسني “أنا صادق معك، لا أحد يكتب لي، لقد عاش على هذا النحو ودفن قلبي. أريد أن أفتح الباب أمام نقاش حقيقي يتيح لك اتخاذ قرارات مهمة فِيْ حياتك”. . ” “

شجعت الفنانة المعجبين على التصرف بشكل إيجابي والتعامل مع الحياة بشكل مختلف مهما كانت الظروف، وسلطت الضوء على أهمية أسئلة المعجبين أثناء ظهُورها فِيْ الندوة.

أرفق الفنان حسني منشوره بصورة لنفسه، كتب فِيْها “نحن فِيْ وقت تحتاج فِيْه يد لتدفئ نفسك، استمر فِيْ إمساك يدك الثانية.

كانت مشاركة حسني مليئة بالتعليقات والتفاعلات التي أشادت بوجهة نظر حسني، وسط قبول جماهِيْري كبير لفكرة حسني المبتكرة الجديدة التي تعود بالنفع على الناس، مستوحاة من الحديث عَنّْ تجارب فنان عربي مصري ناجح مثل حسني، وتذكر الصعوبات. والقسوة التي وقفت فِيْ طريق نجاحه، كدروس مجانية فِيْ الحياة وكَيْفَِيْة التغلب على المشاكل.

بينما انتقد قسم من المؤيدين فكرة حسني، رغم أنهم استخفوا بها، لأنها لن تكون قادرة إلا على حل بعض مشاكل الشباب فِيْ الوطن العربي، فضلاً عَنّْ عدم جدوى وفاعلية هذه القضايا.

وفِيْ سياق آخر، يواصل حسني جني ثمار نجاح بعض الأغاني التي أطلقها مؤخرًا، ومنها أغنية “حدلاني” من كلماته وألحانه بالاشتراك مع مودي منير، التي وزعتها جيزو، حيث بلغ عدد المشاهدات 26 مليونًا. فِيْ يوتيوب.