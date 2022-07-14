تامر حسني يشعل الأجواء فِيْ الساحل الشمالي بحضور بسمة بوسيل وابنتيهما

إلَّى جانب الاحتفال بنجاح فِيْلمه “أحبك”، أضاء الفنان المصري تامر حسني المزاج العام فِيْ مدينة العلمين بالساحل الشمالي خلال حفل عام.

ووثقت “نجمة الجيل” الأجواء ونشرت مجموعة من الصور أعربت فِيْها عَنّْ سعادتها بهذا الحفل قائلة “من الساحل الشمالي حفلة شاطئ أويا، جمهُور جميل وحفلة رائعة، بانتظاركَمْ. ” يوم 22 ان شاء الله فِيْ حفل الالبوم الجديد ”.

كَمْا وثقت صور ومقاطع فِيْديو أخرى حضور زوجته بسمة بوسيل، بالإضافة إلَّى ابنتهما، وكذلك أصدقاء بوسيل، للمشاركة فِيْ هذا الحفل، والاستمتاع بأجواء الصيف معه.

حضر الحفل قسم كبير من جمهُور تامر حسني، وبمجرد أن صعد على خشبة المسرح أضاءت الأجواء ورحبت به الصيحات والهتافات، وانسحب هذا الجو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضحى عدد كبير من المتابعين. وبثت مقاطع فِيْديو للحفل أظهرت تفاعل الجمهُور مع حسني.

وأدى الفنان المصري خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي قدمها طيلة مسيرته الفنية التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهُور، إضافة إلَّى أغنية “حدلاني” التي عرضت فِيْ إطار الحملة الدعائية له. فِيْلمه الجديد “أحبك”.

افتتح تامر حسني موسم الحفلات الصيفِيْة فِيْ الساحل الشمالي، بينما احتفل بالصدى وردود الفعل التي صاحبت فِيْلمه الجديد “بحبك” الذي يعرض حاليًا فِيْ دور السينما.

وثار الجدل بعد نشر نبأ وصول دخله إلَّى أكثر من 100 مليون جنيه. أي بأكثر من 5 ملايين دولار، منذ انطلاقها قبل أيام للتنافس فِيْ موسم أفلام عيد الأضحى.

تسبب هذا الرقم فِيْ ضحك البعض وعدم تصديقهم، فِيْما هاجم آخرون صناع الفِيْلم لتكرارهم هذا النوع من الأخبار، فقرر تامر حسني توضيح الأمر.

وأصدر تامر حسني، مؤلف وإخراج الفِيْلم، بيانًا لمن ارتبك الأمر، مشيرًا إلَّى أن فِيْلم “بحبك” وبقية أفلامه بشكل عام يتم توزيعها وعرضها فِيْ جميع دور السينما المصرية والعربية. وكذلك فِيْ أمريكا وكندا.

وأضاف أن الإقبال على فِيْلمه الأخير كان أعلى، لذا فإن الإيرادات التي جمعها الفِيْلم مصنفة على أنها إيرادات دولية، فِيْ حين أن الإيرادات المحلية هِيْ التي حققها الفِيْلم داخل مصر فقط.

وأكد أنه حتى اليوم الرابع من عيد الأضحى لم يحقق الفِيْلم سوى 19.5 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) فِيْ مصر، فِيْ حين أن إيرادات الفِيْلم فِيْ باقي دور العرض العربية والعالمية 154 مليون جنيه (8 ملايين دولار). ).

وهذا يعَنّْي أن إجمالي المبلغ الإجمالي للفِيْلم حتى الآن 173.5 مليون دولار (9 ملايين دولار) ولا يزال الفِيْلم فِيْ مراحله الأولى، مشيرًا إلَّى أن هذا الرقم هُو أعلى إجمالي لأي من أفلام تامر حسني فِيْ وقت مبكر من إطلاقه.