تامر حسني يشعل حفل خطوبة ابنة شقيق عادل إمام وسط عدم ظهُور الأخير وابنيه

احتفل المنتج المصري عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، بخطوبة ابنته الصغرى فرح، فِيْ حفل نظمه الفنان تامر حسني.

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغياب عادل إمام وعائلته، حيث يبدو أن الزعيم كان على استعداد لمواصلة الجلوس داخل منزله، كَمْا كان يفعل فِيْ الفترة الماضية، إلَّى جانب انتشار ظاهرة الاحتجاج. فِيْروس كورونا.

لكن ما أثار التساؤلات هُو أن أيا من ولديه رامي ومحمد إمام لم يظهرا فِيْ فِيْديوهات الحفل، بينما قال البعض أن السبب هُو قلقه، بينما قال آخرون إن عدم حضورهما لا يعَنّْي أنهما يظهرا. لا. كانوا فِيْ الحفلة. .

رغم أن السبب الحقيقي لعدم ظهُور عادل إمام وعائلته فِيْ الحفل لم يتضح.

ولفتت والدة العروس الفنانة المتقاعدة نهلة رأفت، زوجة عصام إمام، الأنظار فِيْ الحفل، حيث أرادت أن تهنئ ابنتها بإطلاق زجزاج طويل ومميز، مما دفع تامر حسني للتعليق عليها بشكل مسلي. الطريق والتعبير عَنّْ إعجابك بها.

وقررت نهلة رأفت ترك التمثيل منذ أواخر التسعينيات، وقبل ذلك اشتهرت بمشاركتها فِيْ العديد من الأعمال، منها أفلام “ولادة نجم” و “حكايات غريبة” ومسلسل “ناس ولاد ناس”. . “،” قلب الأسد “،” سر الأرض “وغيرها.

على جانبك؛ أعرب المنتج عصام إمام عَنّْ سعادته بخطوبة ابنته وقرر المشاركة بالرقص على أغنية “بنت الإيه” وسط تفاعل عدد من الحضور احتفلوا بالأب وابنته، وكان عصام إمام يتطلع إلَّى الترحيب بتامر حسني. وحضور حفل خطوبة ابنته فرح ومدحها.

يشار إلَّى أن عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، عادة ما يكون على استعداد للرد على الشائعات المتكررة التي تضطهد الزعيم، وحول حالته الصحية.

وقال مؤخرًا فِيْ تصريحاته، إن الشائعات الأخيرة حول نقل الفنان عادل إمام إلَّى المستشفى بعد تدهُور حالته الصحية ؛ غير حقيقي، مشيرا إلَّى أن الجميع سيعرف أي شيء يحدث لعادل إمام لأنه نجم كبير ومعجبيه فِيْ جميع أنحاء العالم، لذلك لن يتمكنوا من إخفاء أي شيء عَنّْ الجمهُور، وأعرب عَنّْ غضبه من تكرار ذلك. شائعات عَنّْ صحة عادل امام ..

كَمْا أكد أن الأسرة فقدت الاهتمام بهذه الشائعات بعد أن تكررت فِيْ الفترة الأخيرة، مضيفًا “لقد سئمنا منذ فترة طويلة ونقول إن الأمر كذلك، ونعرف الغرض منها، والقائد”. بصحة جيدة. وبالكامل “.