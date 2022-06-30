تامر حسني يشعل زفاف نجل جمال العدل وسط رقصات النجمات

شارك العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر فِيْ حفل زفاف الملحن أحمد العدل، نجل المنتج المصري جمال العدل، على دينا البندري بأحد فنادق القاهرة مساء الأربعاء، واستمر حتى الساعات الأولى من يوم الخميس. .

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا فِيْ الحفل كريم عبد العزيز، زوجته، هايدي، يسرى، لبلبة، عبير صبري، ريهام حجاج، الملحن عزيز الشافعي، كاتب السيناريو أيمن سلامة، أحمد فهمي، زوجته شيماء سيف، هاني رمزي. جمانة مراد وخالد الصاوي وهالة صدقي وليلى علوي.

وأحيا الحفل المطرب تامر حسني الذي قدم مجموعة من أغانيه التي أضاءت الأجواء، إلَّى جانب عرض الراقِصَّة دينا.

ووثقت صورة العديد من النجمات، حيث ظهرت فِيْها يسرا بفستان بيج وأبيض مزين بشراشيب بيضاء، وتركت شعرها طبيعيًا، لكن الإطلالة فاجأت بعض المتابعين، مشيرة إلَّى أنها لا تناسبها.

اختارت ليلى علوي فستانًا أخضر طويلًا بكتف واحدة، ومازح تامر حسني مع ليلى التي غنت معه أغنية “كل مرة”.

ظهرت لبلبة بفستان أخضر طويل بنمط حورية البحر وبنمط بيج على الصدر.

أما ريهام حجاج فهِيْ ترتدي فستاناً أزرق وفضي مع رداء مقطوع الأكتاف.

من ناحية أخرى؛ وخلال العرض الرمضاني الماضي، عرض المنتج جمال العدل 3 أعمال “أحلام سعيدة” للنجمة يسرا، و “فاتن أمل حربي” للنجمة نيللي كريم، و “يوتورن” للنجمة ريهام حجاج.

وشاركوا فِيْ مسلسل أحلام سعيدة يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، علي السبع، داليا شوقي، هشام إسماعيل، هشام عاشور، نور محمود، سامي مغاوري. .

تدور فكرة المسلسل حول ديدي هانم وسلسلة من النساء اللواتي يتعرضن لسلسلة من المشاكل الخاصة، بالإضافة إلَّى حادثة العمى التي تعرضت لها والتي تحول حياتها إلَّى إطار كوميدي.

والمسلسل الثاني فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم وهالة صدقي وشريف سلامة ومحمد ثروت وخالد سرحان والمسرحية من تأليف إبراهِيْم عيسى وإخراج مندو العدل.

ويتناول مسلسل فاتن أمل حربي المشاكل التي تواجهها المرأة بعد انفصالها عَنّْ زوجها، ورحلتها عبر محاكَمْ الأسرة لاستعادة حقوقها وحقوق أطفالها.