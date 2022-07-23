تامر حسني يطلق ألبوم “عشأنجي” خلال حفله وهنا الزاهد ترقص معه على المسرح

احتفل الفنان المصري تامر حسني بألبومه الجديد “عشانجي”، خلال حفله الغنائي فِيْ مدينة العلمين الجديدة، وسط حضور غفِيْر.

وأدى حسني خلال الحفل أغنية “عشانجي” وأغنية “خد مناع” وأغنية “أحلى كلام” و “باد تيمبورال” من ألبومه الجديد وسط تفاعل كبير بين الجمهُور.

وجهت نجمة الجيل رسالة للجمهُور الذي حضر الحفل “يسعدني أن أكون معكَمْ فِيْ هذه الليلة التي هِيْ فِيْ غاية الأهمية بالنسبة لي، والتي تشهد على إطلاق ألبومي الجديد الذي سيصدر فِيْ العام المقبل. بكامله “. قدم مقطع “عشانجي” لأول مرة خلال الحفل وأمام الجمهُور الذي عد التنازلي لصدوره.

من جهتها، اعتلت الفنانة الشابة هنا الزاهد المسرح، وشارك تامر حسني بأداء أغنية “حدعَنّْي” والرقص معه وسط تفاعل كبير من الجمهُور.

وثقت هنا الزاهد، عبر الستوري على إنستجرام، ظهرها خلال مشاركة تامر حسني فِيْ إصدار ألبومه الجديد، وكان تامر حريصًا على تقديمه لجمهُور الحفل، طالبًا إياهم التحية لها، وزاهد. ثم انضم للرقص على “أنت بعيد” عَنّْ فِيْلمه الأخير “بحبك” الذي عُرض ضمن الأفلام المصرية لموسم عيد الأضحى.

كَمْا شاركت فِيْ الحفل بسمة بوسيل زوجة تامر حسني وظهرت موثقة لأجواء الاحتفال.

افتتح تامر حسني الحفلة بأغنية “أحبك يا ناس” من فِيْلم “بحبك”، ظهر خلالها على مصعد هِيْدروليكي من وسط المسرح محاطًا بألسنة اللهب والمؤثرات البصرية، مما أثار صرخات وهتافات الجمهُور. . فِيْ خضم المزيد من العاطفة والتشويق.

وأغنية “عشانجي” من كلمات حمادة السيد وألحان مديح محسن وتوزيع أمير محروس وإخراج تامر حسني.

وكان تامر حسني قد روج لألبومه مؤخرًا، حيث نشر فِيْديو ظهر فِيْه مع عدد من نجوم فِيْلمه “أحبك”، منهم الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، متحدية لهم. نطق عدة جمل من كلمات اغنيتهم ​​الجديدة “عشانجي” والتي تتكون من تراكيب وجمل صعبة، ومنهم من فشل فِيْ حفظ الجملة وغنائها، وعلق تامر حسني على الفِيْديو قائلا “من يعرف كَيْفَ قلها مثل حمدي، حسنًا، هُو ذكاءه.