تامر حسني يفاجأ بضخامة “البودي جارد” الخاص به فِيْ الأردن.. ويعلق بطرافة

مازح الفنان المصري تامر حسني، حارسه الشخصي، فِيْ حفله الغنائي فِيْ مهرجان جرش بالأردن الجمعة بطريقة كوميدية، بعد أن فوجئ بضخامة العرض.

شارك تامر حسني مقطع فِيْديو عبر حسابه على إنستجرام، علق عليه قائلاً “إدارة المهرجان ممتنة لجلب لي بطل حقيقي بالتأكيد، لكني شعرت أن هذا البطل ضروري، نحن بصراحة نضمن ذلك”.

وظهر تامر فِيْ الفِيْديو وهُو يفتح باب السيارة للحارس الشخصي، ويقول له “هِيْا يا باشا، أنا اللي بتؤمنك، والله سمح لك بالدخول”.

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا فِيْ مهرجان جرش وقدم مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهُور.

بدأ تامر الحفل بأغنية من فِيْلمه “بحبك” وهِيْ “حدلاني” غناها الجمهُور معه ومازحهم، وقالوا إنهم غيروا لحنه وأضفوا له نغمة لم تكن موجودة فِيْه. فِيْ المقام الأول. “أصبحتم جميعًا مؤلفِيْ الأغاني.”

كَمْا قدم “المكان الجميل”، تلاه “قل لي شيئاً”، “كل مرة”، “عش مع شوقك”، “حلم السنين”، “عد إليّ”، “كفى أعذار”، “أنا. أحبك “عيني تحبك” برفقة فرقته. تتألف من 13 موسيقي.

كَمْا غنى تامر “بنت الإيه” و “أكتر حاجه” و “أنا ولاء عارف” و “رن هاتفِيْ” و “كارب حبيبي” و “يانا يا مفِيْش” و “البيت” ريمكس و “ليه طلحة” و “حب”. الناس “” ننزع مناعته “.

ومن جديده أيضاً غنّى ”سوّحنا“ كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم من ألبوم ”عَشأَنجي“ التى غناها هِيْ أيضاً، وغنى ”بعد مؤقت“ و“انت اختيار“ من فِيْلم ”بحبك“، كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي، ليختم بـ“هدلعَنّْي ” مرة أخرى.

وقال تامر حسني، خلال تصريحاته فِيْ البيان الصحفِيْ للمهرجان، إنه يرغب فِيْ تقديم أغنية باللهجة الأردنية، وأكد فخره بجرش التي رافقت المهرجان فِيْ بدايته.

وأعلنت إدارة مهرجان جرش أن تامر حسني حقق رقما قياسيا فِيْ الحضور وسرعة فِيْ نفاد التذاكر خلال الحفلة التي أحياها.

وتم تكريم تامر حسني خلال الحفل، وعلق قائلا “تكريمي بمسرحك الكبير شرف عظيم كل الشكر للآلاف الذين حضروا ومن لم يحضروا إن شاء الله سيكون لنا حفلة أخرى فِيْ. الحَقيْقَة كانت من أجمل الحفلات فِيْ حياتي بفضل الشعب الأردني العزيز. .