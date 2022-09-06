تامر عبدالمنعم يرد على اتهامه بـ”التطبيل” لمحمد رمضان بعد تشبيهه بعادل إمام

كسر الفنان والكاتب المصري تامر عبد المنعم صمته أمام الاتهامات التي تلقاها مؤخرًا بشأن “قرع طبول” الفنان محمد رمضان للتعاون معه فِيْ أعماله المقبلة، فِيْ سياق تصريحاته التي أكد فِيْها. أن رحلة رمضان شبيهة برحلة الفنان عادل إمام.

وقال تامر عبد المنعم، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأنه ليس من الضروري فِيْ كل مرة يتحدث فِيْها عَنّْ شخص ما، تكون هناك رغبة فِيْ العمل معه، وعلق “لا توجد مثل هذه الأمور، هذا محض كلام “.

وأصر عبد المنعم على موقفه من خلال مقارنة رحلة محمد رمضان برحلة القائد عادل إمام فِيْ أيامه الأولى، مؤكداً أنه لا يتحدث إلا عَنّْ الحَقيْقَة، لأن رمضان كان متعبًا جدًا وحقق نجاحات كبيرة دون “واسطة”، على عكس الفنانين الآخرين الذين كانت لديهم أيدي داعمة للتعاون فِيْ بداية الرحلة، مثل الوالدين.

وأوضح أن من يفهم كلامه هكذا، ومن لا يريد أن تصله المعلومة له الحرية فِيْ فهمها. وأشار إلَّى أنه يرى التشبيه طبيعيًا لأنه يتعلق بإنسان وشخص صالح فِيْ مواجهة إنسان أيضًا، وبالتالي لا مجال للجدل لأنه لا يشبه الرسول أو عيسى على حد تعبيره. .

وأكد تامر عبد المنعم أن هذه هِيْ وجهة نظره التي طرحها، حيث يرى محمد رمضان التعب مثل عادل إمام حتى تمكن من تحقيق النجومية، معلقًا “رمضان جاهد حتى وصل إلَّى ما هُو عليه. توقف رمضان”.

كان تامر عبد المنعم قد صرح بأن المسيرة الفنية للفنان محمد رمضان تشبه رحلة الزعيم عادل إمام، لأن رمضان والإمام لهما قاعدة جماهِيْرية كبيرة، ومن لا يرى أن محمد رمضان كان قادرًا على تحقيقه. إن الأعمال الاستبدادية على النجومية فِيْ وقت قصير جدًا غير عادلة ولا ترى.

وأكد أن الفنان عادل إمام يمثله الأب والرمز والمعلم وعَنّْدما يراه يقبّل يده، مضيفًا “أي عطاء لحبي له خط أحمر”، على حد قوله. مقابلة هاتفِيْة. من خلال برنامج “Línea Roja” الذي لا يستطيع أحد المزايدة على حبه الكبير للقائد، لأنه بالإضافة إلَّى الكتابة شارك فِيْ العديد من المسرحيات والأفلام والتلفزيون.