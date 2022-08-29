تايلور سويفت تفوز بأضخم جائزة بحفل “إم تي فِيْ”.. وترتدي فستانا من الكريستال

فاز نجم البوب ​​العالمي تايلور سويفت بجوائز MTV Video Music Awards السنوية يوم الأحد.

فازت Swift بالجائزة لأغنيتها الجديدة “All to Well” لعام 2012 لمدة 10 دقائق، والتي تحكي قِصَّة انفصال بين حبيبين.

قالت تايلور، 32 عامًا، التي قررت إعادة تسجيل أول ستة ألبومات لها لاستعادة حقوقها من الشركات العاملة فِيْ صناعة الموسيقى “أنا فخور جدًا بما فعلناه”.

وتابع “لم يكن من الممكن أن نصنع هذا الفِيْلم القصير لولا أنتم معجبون به”.

“All to Well” هِيْ واحدة من الأغاني السابقة التي أعاد Swift تسجيلها بعد خلاف مع شركة التسجيلات القديمة.

خطفت تايلور سويفت الأضواء بظهُورها على السجادة الحمراء فِيْ “مركز Prudential” بفستانها المصنوع من الكريستال والماكياج اللامع.

وكتبت سويفت فِيْ تغريدة على حسابها على تويتر بعد فوزها أن الألبوم الذي يحمل اسم “منتصف الليل” سيروي قصص “13 ليلة من بلانم منتشرة طوال حياتي”.

الجائزة التي حصلت عليها تايلور سويفت هِيْ التكريم الرابع عشر فِيْ حياتها المهنية.

ظهر العديد من الفنانين على خشبة المسرح فِيْ نفس الحفلة الموسيقية، بما فِيْ ذلك مغني الراب سنوب دوج وإيمينيم، اللذان قدموا عرضًا مشتركًا.

كَمْا قامت فرقة بلاك بينك الكورية الجنوبية بتقديم عروضها فِيْ حفل توزيع جوائز أمريكي.

فاز مغني الهِيْب هُوب نيكي ميناج بجائزة 2022 Video Vanguard المرموقة.

قامت بأداء العديد من أغانيها على خشبة المسرح، بما فِيْ ذلك “سوبر باس” و “سوبر فريكي جيرل”.

فازت المغنية البرازيلية أنيتا بجائزة أفضل فِيْديو موسيقي لاتيني لأغنية “Involver”، وقالت عَنّْد استلامها للجائزة “لقد ولدت وترعرعت فِيْ غيتو البرازيل، وبالنسبة لمن ولدوا هناك، لا نعتقد أن مثل هذا يمكن أن يحدث شيء “.

وشهد الحفل ظهُور النجم العالمي جوني ديب، حيث ظهر وجهه رقميًا على خوذة دمية رائد فضاء تلوح فِيْ الأفق أمام الحشد الذي يحضر المهرجان.

قدم الممثل مباشرة سلسلة من النكات خلال الحفل.

وقال مازحا إنه فعل ذلك لأنه “يحتاج إلَّى عمل” ومستعد للمشاركة فِيْ “أعياد الميلاد والأعراس وأي مناسبة أخرى”.