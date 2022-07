تايلور سويفت وجو ألوين يخطبان سرًا.. ويطلبان من أصدقائهما بعدم البوح

دخلت مغنية البوب ​​الأمريكية تايلور سويفت وخطيبها الممثل البريطاني الصاعد جو ألوين القفص الفضي وهم يعلمون فقط دائرتهم الصغيرة من العائلة والأصدقاء الموثوق بهم، وكلهم أقسموا على السرية.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن سويفت (32 عاما) سترتدي خاتم الخطوبة فقط فِيْ الأماكن المألوفة. لذلك لا أحد يعرف، وقد قامت هِيْ وخطيبها فقط بإبلاغ الأخبار إلَّى عدد قليل من أصدقائهم المقربين وطلبوا منهم حلف اليمين على السرية.

يعيش الثنائي فِيْ حالة حب عميقة للغاية، وهما فِيْ غاية السعادة، بحسب مصدر مقرب من صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كَمْا ذكر المصدر أن النجمتين انخرطتا قبل بضعة أشهر، لكنهما أخبرا الدائرة الداخلية لهما فقط، فِيْما زعمت مصادر أخرى أن جو أعطى تايلور خاتمًا جميلًا لا يمكنها ارتدائه إلا أثناء وجودها فِيْ المنزل.

يتطلع الزوجان إلَّى الحفاظ على علاقتهما بعيدًا عَنّْ الكاميرات قدر الإمكان، وإذا استمر حفل الزفاف، فسيكون بسيطًا، وفقًا للمصدر.

بدأ تايلور وجو المواعدة فِيْ أواخر عام 2016 بعد لقائهما فِيْ Met Gala فِيْ نيويورك.

فِيْ سياق آخر ؛ تحدثت مغنية البوب ​​الأمريكية تايلور سويفت قبل أيام عَنّْ الصعوبات التي واجهتها فِيْ تحويل حياتها المهنية إلَّى الإخراج الموسيقي، حيث كانت متلازمة المحتال التي تعاني منها عقبة أمام تقدمها.

قررت Swift إنتاج فِيْلم موسيقي قصير بعَنّْوان “All Too Well The Short Film”، وهُو عرض ترويجي مدته 13 دقيقة للنسخة الموسعة من أغنيتها التي تحمل الاسم نفسه.

أثناء عرض الفِيْلم فِيْ مسرح بيكون فِيْ مدينة نيويورك كجزء من مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2022، أعلنت تايلور سويفت أنها تعاني من “متلازمة المحتال” واعترفت بأنها ترغب فِيْ التغلب على مخاوفها كَمْخرجة موسيقى.

وتابع حديثه عَنّْ مخاوفه “بمجرد أن بدأت فِيْ صنع مقاطع فِيْديو موسيقية، لم أرغب فِيْ فعل ذلك … أعتقد أنني كنت أعاني من متلازمة المحتال التي غزت رأسي وجعلتني أصدق أنني لا أستطيع فعل ذلك، أو أن الأشخاص الذين ذهبوا إلَّى المدرسة يمكنهم فعل ذلك.

عَنّْدما أخبرها المخرج مايك ميلز، 63 عامًا، أنه لم يذهب إلَّى المدرسة للتوجيه، شعرت بتحسن وثقة أكبر، قائلة إنها يجب أن تثق فِيْ غرائزها. هناك العديد من القرارات التي عليك اتخاذها. عادةً لا يكون قول “لا أعرف” أو “لست متأكدًا” خيارًا.

تجدر الإشارة إلَّى أنه فِيْ عام 2008، دخلت Swift فِيْ علاقة رومانسية مع المغني Joe Jonas، لكنها استمرت عدة أشهر فقط.