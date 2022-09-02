تايوان تتطلع لزيادة التعاون مع أميركا فِيْ إنتاج الرقائق الإلكترونية

أبلغت رئيسة تايوان تساي إنغ وين حاكَمْ ولاية أريزونا الزائر دوج دوسي يوم الخميس أن تايوان تتطلع إلَّى إنتاج “شرائح للديمقراطية” مع الولايات المتحدة.

تقوم شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.، وهِيْ مورد رئيسي لشركة Apple، ببناء مصنع بقيمة 12 مليار دولار فِيْ ولاية أريزونا.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نصًا تشريعيًا لتعزيزه وسط نقص فِيْ الرقائق الإلكترونية المستخدمة فِيْ العديد من المنتجات من الهُواتف الذكية والسيارات إلَّى الأسلحة.

ويخصص النص التشريعي، الذي سيعود إلَّى مجلس النواب للموافقة النهائية، 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات فِيْ الولايات المتحدة، وأكثر من 100 مليار دولار لمدة خمس سنوات للبحث والتطوير.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونجرس الأمريكي يحتوي على أحكام تقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة فِيْ الصين، مما سيؤدي إلَّى تشويه سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات وتعطيل الأنشطة الدولية. تجارة.

وأضافت الوزارة أن التشريع الأمريكي هُو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة، مع مبالغ ضخمة من الإعانات التي ستقدم لصناعة الرقائق الأمريكية.