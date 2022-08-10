تباطؤ التضخم الأمريكي.. هل لزيادات أسعار الفائدة علاقة

تباطأ نمو تضخم أسعار المستهلك فِيْ السوق الأمريكية إلَّى 8.5٪ فِيْ يوليو، بانخفاض من 9.1٪ فِيْ يونيو.

وفقًا لبيانات من المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، فقد تراجع التضخم خلال الشهر الماضي، بعد زيادتين متتاليتين فِيْ مايو ويونيو 2022، لكن أرقام أسعار المستهلك لا تزال قوية.

لكن! هل تراجعت أرقام التضخم خلال الشهر الماضي بسبب 5 زيادات فِيْ سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية … وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل، لا علاقة مباشرة لأسعار الفائدة بتباطؤ أسعار المستهلك.

وبالنظر إلَّى تفاصيل أرقام التضخم الأمريكية فِيْ يوليو الماضي نجد أن السبب الرئيسي لتباطؤ الأسعار هُو انخفاض أسعار الطاقة وخاصة الوقود (البنزين والديزل).

فِيْ غضون ذلك، واصلت أسعار الكهرباء ارتفاعها بأكثر من 15٪، وهُو أعلى مستوى منذ فبراير 2006، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “العرب اليوم الأخبار”.

كَمْا استمرت أسعار المواد الغذائية فِيْ الارتفاع على أساس سنوي إلَّى 10.9٪ فِيْ يوليو الماضي، مقابل 10.4٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى لأسعار المواد الغذائية منذ مايو 1979.

وستكون الزيادات الخمس فِيْ أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على التوالي خلال العام الحالي مرتبطة بتباطؤ التضخم، إذا كان هناك انخفاض فِيْ معظم أقسام الاستهلاك، وهُو ما لم يحدث.

لذلك يمكن الاستنتاج أن السبب الرئيسي لتباطؤ أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي هُو انخفاض أسعار الطاقة عالميا، وبالتالي انخفاض أسعار المشتقات داخل الأسواق المحلية (البنزين والديزل).

تراجعت أسعار الطاقة فِيْ السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي، وهُو انخفاض يظهر على الفور فِيْ الأسواق المحلية، وليس على أساس شهري كَمْا هُو الحال فِيْ بقية العالم.

يعود التراجع فِيْ أسعار الطاقة فِيْ السوق الأمريكية والعالمي بشكل أساسي إلَّى مخاوف من سقوط الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود، وهُو وضع اقتصادي سيؤدي إلَّى تراجع الطلب على الاستهلاك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، لا يزال لدى المستهلك الأمريكي تدفق نقدي كبير على شكل مدخرات تراكَمْت خلال أشهر جائحة كورونا التي شهدت تراجعا فِيْ الإنفاق من جهة وتحفِيْز. الحزم من جهة أخرى.

لا يزال سوق العمل فِيْ الولايات المتحدة قوياً، وسجل معدل البطالة 3.5٪ فِيْ يوليو الماضي، وهُو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عامًا، حيث خلق السوق حوالي 528 ألف فرصة عمل.

وخلاصة القول يمكن الاستنتاج أن التغيرات فِيْ أسعار النفط عالميا كانت سبب انخفاض أسعار المستهلك، على مستوى الولايات المتحدة، وإذا بقيت الأسعار على ما كانت عليه فِيْ يونيو، فإن معدل التضخم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية و كانت أسعار الكهرباء ستصل إلَّى حوالي 9.4٪.

يشار إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي نفذ 4 زيادات متتالية فِيْ أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس الماضي، من 0.25٪ إلَّى 2.50٪ حاليًا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة للاجتماعات المتبقية هذا العام.