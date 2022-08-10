تباطؤ التضخم السنوي فِيْ أميركا إلَّى 8.5% خلال يوليو

لم يرتفعوا فِيْ يوليو بسبب الانخفاض الحاد فِيْ أسعار البنزين، والذي قدم أول علامة مهمة على الارتياح للأمريكيين الذين عانوا من ارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

قالت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، فِيْ تقرير لها، إن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 فِيْ المائة فِيْ يونيو، لكن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة، حيث يدرس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي ما إذا كان سيقرر اتخاذ قرار آخر على نطاق واسع. زيادة سعر الفائدة فِيْ سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.2٪ فِيْ مؤشر أسعار المستهلك الشهري فِيْ يوليو، بعد انخفاض بنحو 20٪ فِيْ تكلفة البنزين. ارتفعت أسعار البنزين فِيْ النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، بحسب رويترز.

وأشار الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن هناك حاجة إلَّى عدة انخفاضات شهرية فِيْ مؤشر أسعار المستهلك قبل أن يتخلى عَنّْ التشديد النقدي المتزايد الذي اتبعه لترويض التضخم، والذي وصل إلَّى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

وسجل معدل التضخم السنوي فِيْ أمريكا 8.5٪ فِيْ يوليو مقابل 9.1٪ فِيْ يونيو السابق.

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وقالت مجد دولا، مديرة استثمارات الأسْهُمْ فِيْ أبوظبي الأولى، إن تراجع معدلات التضخم فِيْ الولايات المتحدة يرجع إلَّى انخفاض أسعار البنزين بمتوسط ​​دولار واحد فِيْ شهري يونيو ويوليو.

وأضاف دول، فِيْ مقابلة مع العربية، أن متوسط ​​توقعات المحللين تشير إلَّى ارتفاع التضخم الأساسي خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية وزيادة الطلب القوي على قطاع الخدمات.