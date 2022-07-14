تباطؤ سوق العمل الأمريكي.. صعود جديد بإعانات البطالة

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلَّى بعض التباطؤ فِيْ سوق العمل.

يأتي ذلك وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتدهُور الأوضاع المالية.

244 ألف طلب

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، فِيْ تقريرها الأسبوعي اليوم الخميس، أن طلبات إعانات البطالة الحكومية بلغت 244 ألف طلب للأسبوع المنتهِيْ فِيْ 9 يوليو، بزيادة 9 آلاف طلب عَنّْ الأسبوع السابق وبلغت 235 ألف طلب.

كانت هناك تقارير عَنّْ تسريح العمال فِيْ قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من أكثر القطاعات عرضة لتحركات أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ نهاية الشهر الجاري، فِيْ خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلك السنوي الذي ارتفع بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو فِيْ أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

تسريحات ضخمة للعمال

كانت العديد من الشركات الكبرى فِيْ دائرة الضوء الشهر الماضي بسبب عمليات التسريح الجماعي للعمال.

منذ شهر مايو، قامت الشركات الناشئة فِيْ مجال التكنولوجيا بتسريح حوالي 27000 موظف، وفقًا للبيانات الصادرة الشهر الماضي من موقع تتبع الوظائف على الإنترنت.

تشمل عمليات التسريح شركة Tesla، حيث قال الرئيس التنفِيْذي Elon Musk إنه سيخفض 10 ٪ من القوة العاملة للشركة.

كَمْا أعلنت Netflix و Amazon و Peloton و Cameo و Noom و Robinhood عَنّْ تسريح العمال أو تجميد التوظيف المؤقت، على الأرجح نتيجة ارتفاع التضخم.

وأمس الأربعاء، قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، إن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي على أساس سنوي، مرتفعًا من 8.6٪ فِيْ مايو السابق.