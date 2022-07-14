تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وسط مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود

أظهر تقرير من الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة متواضعة فِيْ الفترة من منتصف مايو إلَّى منتصف يوليو، بينما كافح “المركزي” لتقليل

وأصدر البنك أحدث تقرير له لمراقبة حالة الاقتصاد، بينما يمضي قدما فِيْ رفع أسعار الفائدة بقوة من أجل كبح التضخم، لكنه يثير مخاوف من الركود.

قالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والطعام والإيجار ومواد أخرى، وفقًا لرويترز.

وقال بنك الاحتياطي الفِيْدرالي، بناءً على مسح أجراه فِيْ 12 منطقة حتى 13 يوليو “أبلغت عدة مناطق عَنّْ علامات متزايدة على تباطؤ الطلب، وتشير جهات الاتصال فِيْ 5 مناطق إلَّى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود”.

يراقب صانعو السياسة الفِيْدرالية عَنّْ كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية فِيْ جميع أنحاء البلاد أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.

كَمْا أشار التقرير إلَّى أنه تم الإبلاغ عَنّْ زيادات كبيرة فِيْ الأسعار فِيْ جميع المناطق، وأن “معظم الاتصالات تتوقع استمرار ضغوط الأسعار على الأقل حتى نهاية العام”.