تباطؤ نمو الصادرات الصينية بشكل حاد فِيْ أغسطس

أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، تباطؤ النمو بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضي، مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الإغلاق الصارم للحد من انتشار فِيْروس “كورونا” فِيْ جميع أنحاء البلاد.

قالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن الصادرات الصينية ارتفعت فِيْ أغسطس بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 18٪ فِيْ يوليو.

كَمْا تباطأ نمو الواردات فِيْ أغسطس، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ فقط إلَّى 235.53 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 2.3٪ فِيْ الشهر السابق، وأقل بكثير من التوقعات بارتفاع قدره 1.1٪.

سجلت الصين فائضا تجاريا قدره 79.39 مليار دولار فِيْ أغسطس، مقارنة بفائض قدره 101.26 مليار دولار فِيْ يوليو.