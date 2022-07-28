تباين أسعار النفط.. الخام حائر بين مخاوف الركود وبيانات البنزين

تباينت أسعار النفط يوم الخميس، مع مخاوف من ركود عالمي محتمل من شأنه أن يضر بالطلب على الطاقة، مما يعوض تأثير انخفاض مخزونات الخام وتعافِيْ استهلاك البنزين فِيْ الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلَّى 106.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وارتفع سعر النفط الخام 2.22 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتًا إلَّى 96.68 دولارًا للبرميل بعد زيادة 2.28 دولار للبرميل فِيْ الجلسة السابقة.

تم تقليص مكاسب الأسعار فِيْ منتصف التعاملات الصباحية بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن أكبر اقتصاد فِيْ العالم انكَمْش بشكل غير متوقع فِيْ الربع الثاني، مما أثار مخاوف بشأن الركود الذي قد يضر بالطلب على الطاقة. نما الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة فِيْ عامين وانخفض الإنفاق على الأعمال.

ركز المستثمرون على أرقام مخزون الخام الأمريكي، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، والتي أظهرت أن مخزونات النفط تراجعت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل، فِيْ حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على البنزين فِيْ العراق. انتعشت الولايات المتحدة بنسبة 8.5 فِيْ المائة على أساس أسبوعي. .

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس، تماشيًا مع توقعات السيطرة على التضخم، بينما انخفض الدولار على أمل تباطؤ رفع سعر الفائدة.