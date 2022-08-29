تباين أسعار النفط مع توقعات بخفض أوبك للإنتاج

كانت أسعار النفط متفاوتة يوم الاثنين، حيث وزن المستثمرون التوقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج لدعم الأسعار مقابل المخاوف التي أثارها رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول من أن الولايات المتحدة ستواجه نموًا بطيئًا “لبعض الوقت”.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لمدة عامين إلَّى 93.08 دولارًا للبرميل فِيْ الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، مما زاد من مكاسب يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلَّى 100.72 دولار للبرميل، لتقليص المكاسب التي حققتها فِيْ الجلسة السابقة.

فِيْ خطاب ألقاه يوم الجمعة، قال باول إن كبح التضخم “من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو أقل من المعتاد … وسوف يسبب بعض الألم للأسر والشركات”، أسواق الأسْهُمْ المضطربة مع ارتفاع الدولار.

واصل مؤشر الدولار ارتفاعه يوم الاثنين إلَّى 109.16 مرتفعا 0.3 بالمئة فِيْ التعاملات المبكرة. تؤثر قوة الدولار على النفط، مما يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ومع ذلك، انتعشت أسعار النفط بعد أن قال مسؤولون فِيْ المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء يطلقون على أوبك + كارتل، إنهم مستعدون لخفض الإنتاج من أجل تحقيق التوازن فِيْ السوق.

قالت وزارة النفط العمانية إنها تدعم جهُود أوبك + للحفاظ على استقرار السوق.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس خفض الإنتاج لتعويض أي زيادة من جانب إيران فِيْ حال رفع العقوبات النفطية المفروضة عليها إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.