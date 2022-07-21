تباين مؤشرات وول ستريت عَنّْد الفتح.. سهم تيسلا يصعد 5.6%

كانت مؤشرات الأسْهُمْ الرئيسية فِيْ وول ستريت مختلطة فِيْ افتتاح يوم الخميس، وارتفعت شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla Inc. بأكثر من 5.6٪.

ارتفع مؤشر ناسداك عَنّْد الفتح اليوم بعد أن تصدرت Tesla أهداف الربح بين الشركات المدرجة فِيْ وول ستريت، فِيْ حين انخفض S&P 500 و Dow Jones.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 48.35 نقطة أو 0.15 بالمئة إلَّى 31826.49 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 4.43 نقطة أو 0.11٪ عَنّْد 3955.47 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 16.50 نقطة أو 0.14٪ إلَّى 11914.15 نقطة عَنّْد الافتتاح، بحسب رويترز.

تبيع تسلا البيتكوين

يأتي صعود Tesla حيث باعت الشركة حوالي 75٪ من إجمالي مقتنيات البيتكوين فِيْ الربع الثاني، أو 936 مليون دولار، بعد أكثر من عام من شراء الشركة الأمريكية 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة فِيْ ذروة نموها وشعبيتها الهائلة، وفقًا لـ الشركة. لفوربس.

أشار الملياردير رقم واحد فِيْ قائمة فوربس، إيلون ماسك، إلَّى أن السبب الرئيسي للبيع هُو عدم اليقين بشأن الإغلاق بسبب تجدد تفشي Covid-19 فِيْ الصين، مما فرض تحديات الإنتاج على الشركة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال الرئيس التنفِيْذي لشركة تسلا إن هناك مخاوف بشأن “السيولة الكلية” لشركته.

كشف حساب Bitcoin Magazine، الذي يضم أكثر من 2.5 مليون متابع، أمس أن Tesla باعت جزءًا من Bitcoin الخاص بها، مضيفًا أن Tesla لا يزال يمتلك أكثر من 10،000 Bitcoin.

قال ماسك “كان من المهم بالنسبة لنا تعزيز مركزنا النقدي”، مضيفًا “نحن بالتأكيد منفتحون على زيادة ممتلكاتنا من البيتكوين فِيْ المستقبل، لذلك لا ينبغي اعتبار هذا حكَمًْا على البيتكوين، إنه مجرد قلق بشأن السيولة الإجمالية للشركة “.

وأكد أن Tesla لم تبيع أيًا من Dogecoin، وهِيْ عملة مشفرة روج لها Musk منذ فترة طويلة.

جدير بالذكر أن شركة Tesla أفادت فِيْ فبراير الماضي أن القيمة السوقية العادلة لممتلكاتها من البيتكوين فِيْ نهاية العام الماضي كانت 1.99 مليار دولار.

توقع خسائر فِيْ وول ستريت

بعيدًا عَنّْ مغامرات الملياردير إيلون ماسك، تستعد مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية لأبطأ نمو فِيْ إيرادات شركات التواصل الاجتماعي على الإطلاق، وسط منافسة شرسة من تيك توك وأبل تهدد بمضاعفة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

تأتي التوقعات الصارمة بعد زيادة الإيرادات فِيْ عام 2022، حيث نمت مبيعات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 36٪ لتصل إلَّى 58 مليار دولار، حيث سعت العلامات التجارية إلَّى التعافِيْ من آثار وباء Covid-19، والوصول إلَّى العملاء عبر الإنترنت.

منذ ذلك الحين حذرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي المستثمرين والموظفِيْن من أن هذا النمو سيتراجع مع استمرار التضخم فِيْ الارتفاع نحو أعلى مستوياته فِيْ 40 عامًا، مما قلل من إنفاق العلامات التجارية على الإعلانات.

وصف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفِيْذي لشركة Meta، موقع Facebook بأنه “ربما يكون أحد أسوأ فترات الركود التي شهدناها فِيْ التاريخ الحديث”، حيث أخبر الموظفِيْن أن الشركة تفكر فِيْ تقليل التوظيف.

كَمْا تتوقع Snap Inc.، مالكة تطبيق Snapchat، أن إيراداتها الفصلية، والتي من المقرر الإعلان عَنّْها بعد إغلاق التداول اليوم، ستنخفض بسبب تدهُور الأوضاع الاقتصادية.

وتراجعت أسهم شركة Meta Inc بنسبة 45٪ هذا العام إلَّى 128.39 دولار، بينما ارتفعت أسهم Snap بنسبة 67٪ خلال نفس الفترة إلَّى 15.65 دولار.

خفضت MAGNA Research، وهِيْ شركة أبحاث لوسائل التواصل الاجتماعي، توقعات نمو مبيعات إعلانات النظام الأساسي من 18٪ إلَّى 11٪، وهِيْ أبطأ وتيرة على الإطلاق.

تأتي النظرة السلبية لعائدات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بعد عام 2022 وسط منافسة متزايدة من تطبيق TikTok وتقوية Apple لإعدادات خصوصية مستخدمي أجهزتها، وفقًا لباركليز.

لقد غيرت تغييرات Apple صناعة الإعلان الرقمي، مما أضر بالشركات بما فِيْ ذلك Meta و Snap فِيْ استهداف المستخدمين بالإعلانات وقياس مدى الوصول.

من المتوقع أن تنمو أعمال إعلانات Apple بنسبة 36٪ هذا العام لتصل إلَّى 6.9 مليار دولار وفقًا لباركليز، وتأتي فِيْ الغالب من المطورين الذين يدفعون للترويج لتطبيقاتهم على متجر التطبيقات.

ينفق العملاء الآن أكثر من 2-3 مرات على إعلانات Apple، بعد تراجع فعالية الإعلانات على المنصات الأخرى بسبب تغييرات خصوصية أجهزة Apple، وفقًا لليور إلدان، كبير مسؤولي التشغيل فِيْ وكالة تسويق تطبيقات الهاتف المحمول Moburst.