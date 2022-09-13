تبدأ من 20 ريال.. طرح تذاكر مباراة الأهلي وأحد

أعلن مكاني، مساء الثلاثاء، عَنّْ طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أحد عَنّْدما يلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فِيْ اليوم الخامس من الدوري الأصفر الأول. الفئة.

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من 20 ريال. تسليم تذاكر مباراة الأهلي وأحد

وكشف مكاني عَنّْ عرض تذاكر مباراة الأهلي وأحد على الجماهِيْر الراغبة فِيْ الحضور، فِيْ الملعب المهم الذي يستضيفه ملعب الجوهرة المشعة فِيْ جدة.

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد من 20 ريالاً، فِيْما تتراوح أسعار التذاكر الأخرى بين 50 و 100 و 200 ريال سعودي.

يأمل جمهُور الأهلي أن يعود الفريق إلَّى طرق الانتصارات من جديد، فِيْ مباراة قد تكون الأخيرة ليوسف عَنّْبر، قبل تكليف مدرب جديد بمهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وحقق الأهلي فوزا بتعادلين وخسارة مضيفا 5 نقاط فقط من 4 مباريات خاضها فِيْ مسابقات الدرجة الأولى.

وتجدر الإشارة إلَّى أن أحد يحتل المركز التاسع فِيْ الدوري الأصفر، بنفس الرصيد، 5 نقاط.