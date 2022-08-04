تبدأ من 200 ألف ريال.. مواصفات وسعر رنج روفر 2022 فِيْ السَعُودِيْة

تحظى سيارة رينج رور 2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة باهتمام كبير من المواطنين، وذلك لما تتمتع به السيارة من مواصفات مثالية تتناسب مع طبيعة الطرق الوعرة فِيْ المملكة وطرقها السريعة. أنظمة الرفاهِيْة والسلامة والأمن داخل السيارة. واستخدام أحدث التقنيات الحديثة من خلال الجيل الجديد من سيارة 2022 حيث تم إطلاق أكثر من فئة من السيارة لإرضاء جميع الاحتياجات والأذواق.

مواصفات وأسعار رانج روفر 2022 فِيْ السَعُودِيْة

قبل الحديث عن السعر لا بد من معرفة أبرز مواصفات محرك السيارة الذي يأتي بنظام الدفع الرباعي لتقديم أفضل أداء على الطرق الوعرة والمسارات التي تميز المملكة بطول 210 كيلومترات. ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

فِيْما يتعلق بالمواصفات الخارجية للسيارة، فقد تم الحفاظ على المظهر الأسطوري لتلك العلامة التجارية مع إضافة كاميرات أمامية بإطارات معدنية موضوعة على جوانب السيارة لحمايتها من الصدمات، وتم دمج أحدث أنظمة الترفِيْه للسيارات. . لتوفِيْر الراحة التامة للركاب، وكذلك أنظمة الأمن.

سعر رينج روفر 2022 فِيْ السَعُودِيْة

تبدأ فئات رينج روفر فِيْ المملكة بسعر 200.000 ريال سعودي وتصل إلى مستوى 900.000 ريال سعودي، وفِيْما يلي أسعار فئات السيارات فِيْ المملكة