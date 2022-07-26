تبرأت منه عشيرته.. علاء الزعبي يوجه رسالة اعتذار بعد بلبلة “خيمة 56”

اعتذر الفنان السوري علاء الزعبي لمتابعيه وعشيرته فِيْ محافظة درعا ؛ لعرض فِيْلم “Tienda 25” الذي ظهر مؤخرًا، حيث تحدثت الشخصيات فِيْ الفِيْلم بلهجتهم، بالإضافة إلَّى استخدام بعض الكلمات غير اللائقة والمشاهد البذيئة.

ونشر الزعبي مقطع فِيْديو عبر صفحته الشخصية على فِيْسبوك، أراد فِيْه الظهُور شخصيًا والاعتذار بعد الاعتداء الكبير الذي تعرض له، بعد أن أثار فِيْلم “الخيمة 56” جدلاً فِيْ الشارع السوري ؛ حيث اعتبره البعض إهانة لهم.

فِيْ بداية الفِيْديو اعتذر الزعبي لأهل حوران واصفا إياهم بـ “أهله ورَابِطْته وعشيرته” الذي يرفع رأسه معهم ويفتخر بحبهم، فضلا عَنّْ انزعاجه من ذلك. كل ما يزعجهم. ولأن شخصيات الفِيْلم تتحدث بلهجتهم، مشيرين إلَّى أن ما حدث كان سوء تقدير من قبل الممثل، وهُو بدوره لم يقصد الإساءة إلَّى اللاجئين.

وأكدت آلاء اعتذارها لكل من أسيء إليها باستخدام بعض الكلمات غير اللائقة فِيْ الفِيْلم، متمنية أن تكون الفكرة الصحيحة قد تبلورت بين المعجبين وأن يقبل اعتذارها، كَمْا وعدت بإزالة الفِيْلم من جميع وسائل التواصل الاجتماعي. فِيْ أسرع وقت ممكن، مما يشير إلَّى أن صناع الفِيْلم عملوا عليها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فِيْ الساعات الماضية بيانا من قبيلة الزعبي أفادوا فِيْه أن الفنان علاء قد تبرأ منه. ونظراً لما اقترفه من “عدوان آثم على نسائه”، فقد وصفوه بأنه “فعل عدواني آثم”، إضافة إلَّى إدانة كل من شارك فِيْ إنتاج هذا العمل، بحسب البيان.

كَمْا اعتبر الفِيْلم مسيئا للاجئين السوريين. ويؤرخ محاولات الرجال والنساء فِيْ المخيم لحل مشكلة تفريق الأزواج لزوجاتهم فِيْ ظروف المخيم العاصفة، واكتظاظ خيام اللاجئين بأعداد تفوق طاقتها، حتى تقترح الزوجات فِيْ الميدان ما يلي متجر خاص حيث يمكن للرجال المتزوجين الانفصال وبعض المكَمْلات الغذائية.

وثق الفِيْلم بعض المشاهد الحميمة وكلمات غير لائقة اعتبرها البعض غير لائقة.

يذكر أن الفِيْلم من تأليف سندس برهُوم، وإخراج سيف الشيخ نجيب، والنجوم صفاء سلطان، ونوارة يوسف، وعلاء الزعبي، وشادي الصفدي، وسارة الطويل، وويليام سجري.