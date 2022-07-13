تبرع “تاريخي” لأكبر مؤسسة خيرية فِيْ العالم.. بيل جيتس يدفع 20 مليار دولار

يواصل الملياردير الأمريكي سلسلة التبرعات الخيرية بمبلغ ضخم، وتأتي هذه المرة فِيْ وقت يعاني فِيْه العالم من أزمات اقتصادية حادة.

تبرع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس بمبلغ 20 مليار دولار للمؤسسة الخيرية التي يديرها وزوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس لتعزيز أعمالها السنوية.

فِيْ منشور على مدونته الشخصية يوم الأربعاء، قال إن التبرع سيساعد مؤسسة بيل وميليندا جيتس – إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة فِيْ العالم – على زيادة مدفوعاتها السنوية بنسبة 50 فِيْ المائة إلَّى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأضاف جيتس “الأزمات الكبرى فِيْ عصرنا تتطلب منا جميعًا بذل المزيد”، فِيْ إشارة إلَّى جائحة كوفِيْد -19، والحرب فِيْ أوكرانيا، وتغير المناخ، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن الآثار المعقدة للأزمات، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، زادت من الحاجة إلَّى زيادة الاستثمار فِيْ المجالات الرئيسية التي تركز عليها المؤسسة، وهِيْ الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتخفِيْف من حدة الفقر.

ويرفع هذا التبرع منحة المنظمة التي تأسست قبل 22 عاما إلَّى نحو 70 مليار دولار منها تبرع بقيمة 3.1 مليار دولار من الملياردير الأمريكي وارن بافِيْت الشهر الماضي.