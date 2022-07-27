تبييض البشرة السمراء في أسبوع ،تنتشر الكثير من الأسباب التي تساهم في جعل البشرة داكنة أو يظهر عليها البقع الداكنة و بالتالي تُكون البشرة السمراء ، و اهم هذه الأسباب هو الوجود الدائم تحت الشمس لفترات طويلة و تناول أطعمه تحتوي على دهون مرتفعة و أيضاً تناول أدوية خاصة وتنتشر الكثير من المناطق التي تتحول فيها البشرة إلي البشرة السمراء هو الوجه و اليدين.

نصائح لتبييض البشرة السمراء في أسبوع

تبييض البشرة السمراء في أسبوع، حيث ننصح السيدات ذوات البشرة السمراء باتباع نظام غذائي صحي يساعدهن على تحقيق المطلوب، عليهن تناول الكثير من الفاكهة وشرب عصائرها الطازجة المفيدة، حيث أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل البرتقال عصير التفاح والأناناس ضروري لتبييض البشرة مثل فيتامين أ و ب و ج للحصول على بشرة نضرة وأيضاً تساعد في الحصول على بشرة منتعشة. النوم الكافي عن طريق تقليل التوتر يحسن صحتهم بشكل عام وبشرتهم بشكل خاص. كما يساعد غسل الجلد باستمرار على تنظيف البشرة وتقشيرها بمقشرات طبيعية لإزالة الجلد الميت، مما يجعلها خالية من الشوائب والغبار، وبالتالي يساعد على تبييض البشرة السمراء في غضون أسبوع. يساعد ترطيب البشرة على تفتيحها وحمايتها من علامات الشيخوخة. كما أن شرب الكثير من الماء يوميًا يحافظ على رطوبة البشرة ولمعانها، ويمكننا استخدام واقٍ من الشمس لحمايتها من الأشعة الضارة التي تغير صبغة الجلد.

أسباب اسمرار الجلد وتصبغ الجلد الداكن

احيانا اسمرار الجلد ليس طبيعيا بل نتيجة فرط تصبغ الجلد نتيجة زيادة انتاج الميلانين مما يؤدي الى تفاوت في لون الجلد بالرغم من ان هذه ليست مشكلة مقلقة لكن يجب معاملتها حتى لا تشوه جمالك. يرجع تصبغ الجلد إلى عدة أسباب. من المحتمل أن تحدث هذه التصبغات الجلدية نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس المباشرة أو نتيجة للتقلبات الهرمونية في بعض الأحيان. وقد يظهر أيضًا نتيجة تناول بعض الأدوية أو حدوث الحساسية. من الضروري معرفة السبب.

تبيض البشرة السمراء في أسبوع طبيعيا

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة السمراء في أسبوع دون تدخل أي مواد كيميائية، وأنجح الخلطات متوفرة في أي مطبخ

قناع النشا وماء الأرز

اخلطي ملعقة كبيرة من النشاء مع كوب ماء أرز منقوع لمدة ساعة على الأقل، ثم ضعيه على الوجه واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم أزيليها بالماء الفاتر.

قناع الزبادي والخيار

يعتبر من أفضل الماسكات التي تعمل على ترطيب البشرة وتنشيطها وعلاج الهالات السوداء. كل ما عليك فعله هو مزج بشرة الخيار مع الزبادي وتوزيعها على البشرة والهالات السوداء جيداً وتركها لمدة نصف ساعة وتحصل على النتيجة فور غسلها. كما يمكنك عمل عجينة الخيار بضربها بالخلاط وتشكيل عجينة توضع على الجلد لمدة ربع ساعة فقط ويمكن استخدامها مرة في الأسبوع وترطيب البشرة باستمرار.

قناع الحمص

يحتوي الحمص على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة لتجديد خلايا الجلد، حيث يعمل على مقاومة التجاعيد. يصلح البشرة ويحميها من أضرار أشعة الشمس لاحتوائه على فيتامين ب. كما يحتوي على معادن مفيدة لتغذية البشرة وإزالة الجلد الميت. إنه مقشر فعال للغاية ويخلص البشرة من البقع الداكنة. لونه ويجعله وردي، يمكن استخدامه بنصف كوب من الحمص حتى ينضج ثم يترك ليبرد. ضعيها في ماء بارد واخلطيها بالخلاط الكهربائي. عندما تتكون العجينة، ضعيها على وجهك حتى تجف، ثم دلكيها بحركات دائرية ورفق. أخيرًا، ستحصلين على بشرة مشرقة ونظيفة وخالية من الدهون. .

قناع قشر البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه المضادة للأكسدة، كما تحدثنا من قبل عن فوائد عصير البرتقال. كما أن لقشر البرتقال خواصه الفعالة في تبييض البشرة السمراء خلال أسبوع، وتوحيد لونها وإعطائها إشراقة. يتم ذلك عن طريق تجفيف قشر البرتقال عن طريق بشر الطبقة الخارجية من البرتقال وتركه على مناديل المطبخ حتى يجف تمامًا ووضعه في برطمان للاستخدام. كلما أردت ولعمل القناع نقوم بتصفية ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المجفف مع ملعقة عسل أبيض. اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على الوجه والبشرة أو في أي مكان تريد تفتيحه. إنه آمن على جميع أجزاء الجسم. اتركي القناع جافًا ثم اغسليه بماء فاتر أو بغسول لطيف على البشرة واستمري في استخدام الماسك مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.

زيت اللوز لتبييض البشرة

زيت اللوز غني بالعديد من المعادن والأحماض والفيتامينات المفيدة للبشرة مثل فيتامين هـ وفيتامين. حجم واحد متوسط ​​ثم نخلط جيدا حتى تمتزج تماما حتى نحصل على خليط متجانس. ضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ وستلاحظين الفرق والتألق من المرة الأولى.

قناع الليمون

الليمون معجزة حقيقية في علاج تصبغ الجلد. وهو ملف متكامل عن الجمال وصحة الانسان. له فوائد عديدة للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص. يعمل فيتامين سي على تفتيح البشرة البنية في أسبوع ويزيد من نضارة البشرة عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنع ترهل الجلد ويؤخر ظهور علامات التقدم ويمكن استخدامه عن طريق خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من الحليب. توزع على الجلد وتترك لمدة عشر دقائق ثم تغسل بالماء البارد. يمكن أيضًا إضافته إلى صودا الخبز عن طريق مزجها معًا يساعد على تقشير الجلد وتنظيفه من خلاله إزالة خلايا الجلد الميتة وإنتاج بشرة جديدة فاتحة اللون وموحدة عن طريق خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بعض عصير الليمون حتى تصبح يتشكل المعجون ويوضع على الجلد لمدة 3 إلى 4 دقائق فقط، ثم يغسل جيداً بالماء الفاتر ويكرر كل ثلاثة أيام للحصول على أفضل نتيجة.

صابون طبيعي لتفتيح البشرة السمراء في اسبوع

كما استعرضنا سابقاً وصفات طبيعية لتبييض البشرة السمراء في أسبوع نضيف لك وصفة صابون طبيعي حيث يمكنك الاستغناء عن الصابون المصنوع من مواد كيماوية مع هذا الصابون حيث أنه مكون من مكونات متوفرة والتي عبارة عن عسل أو شوفان أو جلسرين أو صابون شفاف. أكمل الذوبان، ثم سخني العسل في الميكروويف لمدة 15 ثانية فقط، ثم أضف الصابون المذاب، ثم أضف 4 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان، ثم قلّب حتى يتم وضع التجانس التام في قوالب أو أكواب ورقية ورجها حتى نخرج فقاعات الهواء من هو – هي. استخدميه ودلكيه بالصابون لمدة دقيقتين، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اغسليه بالماء جيداً، ويمكن استخدامهما حتى مرتين يومياً دون أي ضرر.

يكون لدى الكثير من الأشخاص ألوان بشرةٍ متنوعة ومختلفة عن بعضهم، وتتراوح بين الأبيض وحتى البنيّ الغامق؛ حيث إنّ المسؤول الرئيس عن هذا الاختلاف هو صبغة الميلانين التي تصنعها الخلايا الصباغية (بالإنجليزية: Melanocytes)، وتكمن أهمية صبغة الميلانين في الجلد لمهمة امتصاص وتضييع الأشعة فوق البنفسجية.