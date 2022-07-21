تبييض فوري للجسم ومنطقة البيكيني بوصفة معجزة لتبييض وإزالة أي سواد حتي لو كان سواد الفحم

تساعد الزيوت الطبيعية على تبييض الجسم والمناطق الحساسة لدى الفتيات والنساء اللواتي يعانين من بنية الجسم ولديهن تصبغ داكن مما ينتقص من جمال وأنوثة المرأة. سوف نقدم لكَمْ محَلْولاً مكوناً من مواد طبيعية مثل مسحوق الترمس، ودقيق الشوفان، وعصير الليمون، وزيت اللوز، والزبادي، فتتجدد البشرة الميتة، ويصبح الجسم أبيض كالحَلْيب، ويساعد بشكل خاص على تفتيحها. المناطق الحساسة بين الفخذين ومنطقة الركبة. والمرفقين ويمنح الجسم ملمسًا ناعمًا، فالوصفة تحتوي على عصير الليمون الذي يحتوي على الفِيْتامينات التي تساعد بشكل رهِيْب على فتح الجسم والمناطق الحساسة التي تسبب الانزعاج وقلة الثقة بالنفس لدى الفتيات، لذا فمن الأفضل البقاء الابتعاد عن تفتيح الجسم غير الطبيعي لأنه يضر الجسم ويصيب البشرة بالأمراض الجلدية مثل الحساسية والالتهابات والبقع الحمراء التي تسببها المنتجات الصناعية وكريمات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية يجب تجنبها لأنها ضارة لأنها يعمل على التفتيح بطريقة غير صحية. حيّ.

مكونات لتبييض الجسم والمناطق الحساسة

خمس ملاعق كبيرة من مسحوق الترمس

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد

كَمْية كافِيْة من الماء

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب السائل

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الأرز

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من القهُوة

كيفِيْة تبييض الجسم والمناطق الحساسة