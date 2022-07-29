تبييض وتفتيح المناطق الداكنة فِيْ الجسم بالكامل بخلطة منزلية فورية النتيجة رهِيْبة

مزيج لتفتيح المناطق الداكنة من الجسم، تعتبر المناطق الداكنة من أكثر المناطق المعرضة للتسمير نتيجة استخدام شفرات الحَلْاقة التي تعمل على اسوداد هذه المناطق أو بعض الكريمات التي تعمل على إزالة الشعر، كَمْا أنه يعمل على سواد البشرة، لذلك سنقدم لك عزيزتي فِيْ هذا المقال كيفِيْة عمل العديد من الوصفات الطبيعية لتبييض الأماكن الداكنة على الجسم.

البقع الداكنة غير شائعة لدى جميع النساء، ويريدن دائمًا الحصول على وصفات تفتيح هذه المناطق بسرعة دون أي ضرر، والوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تزيل السمرة من البقع الداكنة على الجسم وتعمل على استعادة وتحسين المظهر و قوام البشرة، لذلك سنقدم لك عزيزتي كيفِيْة عمل وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة.

خليط لتبييض المناطق الداكنة من الجسم.

المكونات

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة كبيرة من البن المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ماء الورد للعجن.

طريقة تحضير وصفة لتبييض الأماكن المظلمة من الجسم.

اخلطي النشا مع القهُوة فِيْ وعاء صغير، أضيفِيْ الليمون وزيت الجوجوبا وزيت الورد، ثم أضيفِيْ الماء تدريجيًا للحصول على قوام متماسك وناعم.

نغسل الأماكن المظلمة جيداً بالماء والصابون ونضع هذا الخليط على الجسم بعد تجفِيْفه، ثم نتركه لمدة نصف ساعة.

نحن نغسل الجسم بالماء فقط.

تعمل هذه الوصفة على تفتيح الجسم وتوحيد لونه لاحتوائه على النشا الذي يعمل على تفتيح وتوحيد لون الجسم وإزالة البقع والتصبغات فِيْه، كَمْا أنها مدرجة فِيْ العديد من الوصفات التي تبيض الأماكن الداكنة من الجسم، ويحتوي أيضًا على القهُوة التي تعد من أهم مضادات الأكسدة. الذي يقضي على طبقات الجلد الميتة ويعيد للبشرة نضارتها ونعومتها ومظهرها الخارجي الجذاب. كَمْا يحتوي على الليمون الذي يعزز إشراق البشرة ويعالج تصبغ الجسم. إنه أحد أفضل المكونات لتفتيح البشرة وتجديدها وتنعيمها وتفتيحها بشكل طبيعي.

خليط لتفتيح الأماكن الداكنة بالليمون

المكونات

عصير الليمون

ملعقة سكر

تحضير وصفة لتبييض الجسم الأسود.

نأخذ نصف ليمونة ونغمسها فِيْ السكر، ثم ندلك الأجزاء الداكنة من الجسم بالليمون ونفركها جيداً، ثم نتركها على الجسم لمدة عشر دقائق.

نغسل هذه الأماكن بالماء.

تعمل هذه الوصفة على تقشير الجلد الميت المتراكَمْ على الجلد واستبداله بطبقات جديدة تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها، والليمون من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة التصبغات فِيْها. من أفضل المقشرات التي تعيد نعومة ونضارة البشرة.