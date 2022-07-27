تبييض وتفتيح فعال وسحري لجسم العروسة وإزالة البقع الداكنة والغامقة بالجسم كله

خلطات لتبييض المناطق الداكنة من الجسم، تعتبر مشكلة التسمير من المشاكل الصعبة التي تواجهها جميع النساء، خاصة عندما تظهر بعض الداكنة على الجسم، خاصة فِيْ المناطق الحساسة، حيث تشعر الأنثى بالحرج الشديد من ظهُورها. هذه ومظهرها غير المرغوب فِيْه، والكثير منهم يبحثون عن بعض الوصفات التي من شأنها أن تساعد فِيْ حَلْ هذه المشكلة حتى يصبح الجلد أكثر إشراقًا وإشراقًا، وهذه الوصفات من بين المكونات الطبيعية الموجودة فِيْ جميع المنازل وهِيْ سهلة التحضير، لذا إليك بعض الخلطات لتبييض الأماكن المظلمة من الجسم.

أولاً خليط الليمون

الليمون مكون ممتاز لتفتيح البشرة لاحتوائه على فِيْتامين سي المفِيْد للبشرة.

حيث نأخذ ليمونة طازجة ونقطعها نصفِيْن ونعصرها فِيْ وعاء صغير.

بعد ذلك نقوم بتدليك البشرة لتفتيحها بعصير الليمون لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالماء الفاتر.

كرر هذا الخليط يوميا لمدة شهرين حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

ثانياً خليط من الكركَمْ مع عصير البرتقال

يحتوي البرتقال على كَمْية كبيرة من فِيْتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة، كَمْا يحتوي الكركَمْ على مواد مضمونة تساهم فِيْ توحيد لون البشرة.

نحضر وعاء صغير ونضيف ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال الطازج وقليل من مسحوق الكركَمْ ونخلط جيدا.

ضعي المزيج على البشرة الداكنة واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفِيْ البقعة بالماء الفاتر.

استخدم هذا الخليط يوميا حتى تختفِيْ البقع الداكنة.

ثالثاً خليط من ماء الورد مع خشب الصندل

يحتوي هذا المزيج على العديد من الفوائد التي تساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل مع بضع قطرات من ماء الورد واخلطي المزيج حتى يتحول إلى عجينة.

وزعي المزيج على الأجزاء الداكنة من الجسم بعد مغادرة الحمام، واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفِيْه.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

رابعاً جل الصبار