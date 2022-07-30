تتبيلة السمك المشوي لطعم خرافِيْ على طريقة أفخم المطاعم وطريقة الشوي على الفحم

إن تتبيلة السمك المشوي هِيْ التي تضفِيْ عليها النكهة اللذيذة، ولهذا تعتبر المكون السحري لها، ويمكننا صنعها فِيْ المنزل كَمْا توجد فِيْ المطاعم، والأفضل كل ما يتم تحضيره فِيْ المنزل مضمون، ولا داعي للخوف على صحتك، وعلى صحة أسرتك، فالأسماك هِيْ أحد عناصر أوميغا 3، وهِيْ مهمة جدًا للبشرة والشعر والصحة العامة، وللأسماك أنواع مختلفة. لكن الغالبية العظمى تحب الأسماك المشوية وتفضلها لأنها صحية، ويمكن لأخصائيي الحميات أيضًا تناولها دون خوف من إفساد نظامهم الغذائي.

توابل السمك المشوي

كيلوغرام من السمك

كوب ملح

حبة فلفل.

6 فصوص ثوم.

قطعتان من البصل المفروم.

قطعة فلفل حار.

2 عصير ليمون كبير.

2 كوب ردة.

ملعقة كبيرة كَمْون.

ملعقة كبيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

كوب دقيق

كيف تستعد

أولاً اغسل السمك جيداً بقليل من الماء وقليل من الطحين وقليل من الخل بالملح.

نضع المكونات السابقة معًا على السيخ الكهربائي، ثم نتبّل السمك جيدًا من جميع الجهات.

ثم نلف السمك جيداً ونشغل الفرن سواء كان يعمل بالغاز أو بالكهرباء.

ونضع السمكة على صينية، ويمكننا وضعها على الشواية، ونقلبها على الجانبين حتى نتأكد من نضجها، وأنها قد اتخذت اللون المطلوب.

ماء مالح للأسماك المشوية على الفحم

المكونات

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة.

5 فصوص ثوم مهروسة.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكزبرة.

ملح.

فلفل.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كيف تستعد

من السهل جدًا تقطيع البصل ووضعه على الثوم ثم إضافة باقي المكونات التي ذكرناها أعلاه وخلطها معًا.

ثم نضعها على السمك، ونغطيها لمدة نصف ساعة حتى يمتص الخليط، ويعطيها نكهة رائعة.

بعد ذلك، ندهن السمك بالزيت، ونضعه على شواية الفحم، ونقلب حتى ينضج.

إن نقع السمك على الشواية هُو الأكثر روعة، حيث أن الطريقة التي ذكرناها تطابق ذلك الخليط الذي تتذوقه عندما تذهب لتناول السمك فِيْ مطعم أسماك شهِيْر، جربه واترك لنا آرائك فِيْ التعليقات أدناه.