تتويج الفائزين فِيْ بطولة السعودية لريشة الطائرة

تتويج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الريشة “مي الرشيد” الفائزات ببطولة السعودية للسيدات، بحضور رئيسة الاتحاد مقرن المقرن، ومدير تطوير الاتحاد الدولي لكرة الريشة. إيان رايت، حيث فازت اللاعبتان رنا أبو حربش وهِيْا المدارة بالمركز الثاني، وفاطمة موسى بالمركز الثاني. وجاء فِيْ المركز الثالث كل من هتون تركستاني والجوهرة السديري ورهف المبدل.

فِيْ إطار البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة الريشة بمشاركة 60 لاعبة كرة الريشة من مختلف مناطق المملكة والتي أقيمت فِيْ الصالة الرياضية باستاد الأمير فِيْصل بن فهد بالرياض. على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات المحافظين التي ينظمها الاتحاد.

بطولة مهمة

يشار إلَّى أن هذه البطولة هِيْ النسخة الخامسة من بطولة السعودية لكرة الريشة للسيدات والتي تحظى بقبول واسع من قبل ممارسات اللعبة فِيْ المملكة.

مشاركة المرأة السعودية فِيْ البطولة

تعتبر البطولة من البطولات السعودية المهمة التي أقامها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2022، مما ساهم بشكل فعال فِيْ نشر لعبة كرة الريشة بين الرياضات النسائية فِيْ المملكة وزيادة عدد ممارساتها واستقطاب المواهب من بطلاتها. البطولات الداخلية لإدراجهن فِيْ صفوف المنتخب النسائي، وإعدادهن لتمثيل السعودية خلال المشاركات الخارجية. .

تم إدارة منافسات البطولة وتحكيمها من قبل مجموعة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهِيْلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام نظمها الاتحاد.

تتويج الفائزين

من ناحية أخرى، تأتي هذه البطولة ضمن الجهُود العديدة التي يبذلها الاتحاد لدعم الرياضة النسائية فِيْ المملكة من خلال توفِيْر التسهِيْلات لممارسة اللعبة والمشاركة فِيْ الفعاليات الرياضية المجتمعية وإطلاق البطولات المحلية وعقد الدورات التدريبية والمعسكرات التدريبية وتوفِيْرها. فرصة لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة فِيْ البطولات الدولية.