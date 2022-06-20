تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني وشحن كوينز efootball 2022 مجانا معلومات هامة جدا

قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two هو يحمل تحديث جوال efootball 2022 الموسم الثاني. تحدث الأشياء لأول مرة في اللعبة منذ إطلاقها في الثاني من يونيو. والتي كانت تعتبر نسخة تجريبية ولديها عدة أيقونات لم يتم فتحها حتى إطلاق التحديث رسميًا الخميس الماضي. والتي لها مزايا عديدة وهي التخلص من مشاكل اللعبة التي ظهرت مؤخرا ومنها التغيير التلقائي في حالة الدفاع عن المرمى في الهجمات المرتدة. بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بتغييرات اللاعب ، حيث يمكن في السابق إسقاط اللاعب في مركز معين. في بداية المباراة ، يتغير مركزه إلى مركز آخر. كما نزل احصل على عملات pes 2022 مجانًا من خلال الأيقونات سنظهر لك في هذا المقال. سنوضح لك أيضًا كيف تنزيل eFootball 2022 Mobile بعد تحميل التحديث. وذلك من خلال موقعك المفضل (علمني) ، فتابعني بعد ذلك.

قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two

تنزيل eFootball 2022 Mobile لا تتطلب خطوات صعبة ، بل هي خطوة واحدة وهي الدخول إلى اللعبة وستظهر efootball 2022 Mobile Season 2 Update في منتصف الشاشة. يجب الضغط على كلمة “متابعة” وسيتم نقلك إلى Google Play لإكمال التحديث والتي تبلغ قرابة 300 ميجا بايت. أما بالنسبة لمميزات التحديث فهي كالتالي.

إصلاح مشاكل اللعب.

بالإضافة إلى إضافة الحزم الأسطورية وحزم أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى حزم الأندية من فئة 3 نجوم و 4 نجوم و 5 نجوم. هم ليفربول وسيتي وسيلتيك وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

تمت أيضًا إضافة حزمة من Legendary Messi أو Neymar مع 10 لاعبين تمت ترقيتهم ، ولكن يجب دفع 2000 قطعة نقدية لهذه الحزمة. هناك أيضًا حزم أخرى تحتوي على 1500 قطعة نقدية.

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احصل على عملات بيس 2022 مجانا إنها وظيفة إضافية رائعة ولكن لم يتم تفعيلها بعد في اللعبة. ولكن هناك بعض الهدايا التي تم إصدارها في التحديث وهي عدد العملات المعدنية المجانية التي تصل إلى 300 قطعة في الأسبوع. ولكن كيفية الحصول على عملات pes 2022 مجانًا بطريقة رسمية؟ نعم كيف تحصل عليه؟ للحصول عليها ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لم يتم تشغيلها بعد ، ولكنها ستعمل قريبًا.

يجب أولا قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two أو قم بتحديثه إذا كانت اللعبة متاحة بالفعل على الهاتف.

أو قم بتحديثه إذا كانت اللعبة متاحة بالفعل على الهاتف. ثم ادخل إلى الأشياء التي هي من مهام اللعبة.

يوجد خياران للمهمة ، أحدهما للبطاقات من فئة الخمس نجوم والآخر للبطاقات ذات الأربع نجوم. الآخر خاص يجب القيام به شحن مجاني للعملات المعدنية لكرة القدم 2022 . يطلق عليهم المهام المميزة.

. يطلق عليهم المهام المميزة. هناك العديد من المهام التي سيتم إطلاقها في المستقبل والتي يجب الفوز بها للحصول على عملات معدنية مجانية. كما أنه لم يُعرف بعد عدد العملات التي سيتم الحصول عليها.

والآن ، عزيزي القارئ ، أوضحنا لك كيف قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two. لقد أوضحنا لك أيضًا كيفية القيام بذلك شحن مجاني للعملات المعدنية لكرة القدم 2022 بعد التحديث الأخير. نتمنى لكم منافسة ممتعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.