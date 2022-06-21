تثبيت إي فوتبول 2022 موبايل سيسون أبديت وكيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا أسرار مخفية

قم بتثبيت eFootball 2022 Mobile Season Update إنه التحديث المنتظر لعشاق كرة القدم حول العالم بعد إطلاقه تنزيل eFootball 2022 Mobile في اليوم الثاني من الشهر الجاري ، يونيو 2022. تم إطلاق اللعبة حيث تم اختبارها حتى تاريخ إصدارها تحديث efootball 2022 Mobile Season 2. الذي يحمل الكثير من التغييرات وإصلاح المشكلات التي ظهرت في اللعبة مؤخرًا منذ إصدارها. مع مميزات نسخة بيس 2022 ظهرت بعض المشاكل في اللعب.

ومنها تعليق زر الغطاء العكسي في الهجوم المضاد والذي كان يعمل بشكل آلي في الإصدارات السابقة. في هذا الإصدار ، يجب تغيير مؤشر المشغل يدويًا. هناك أيضًا مشاكل في تغيير مراكز اللاعبين ، والتي يتم تحديثها في بداية المباراة. سنعرض لكم اليوم أهم الميزات قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two وكيف احصل على عملات بيس 2022 مجانا. وذلك خلال الأسطر القليلة القادمة.

قم بتثبيت eFootball 2022 Mobile Season Update

ينتظر الكثير من مستخدمي اللعبة ذلك تنزيل eFootball 2022 Mobile تحديث لإصلاح الكثير من المشاكل في اللعب. وكذلك بعض الأيقونات التي لا تعمل من خلالها أيقونات مسابقات ومهام جديدة. وايقونات مهام فتح البكات بالكوين. كل هذا تم الكشف عنه الخميس الماضي ، السادس عشر من يونيو 2022. وطريقة قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two إنه سهل وبسيط لأنه لا يتطلب سوى خطوة واحدة. إنها تدخل اللعبة وستظهر رسالة تحديث ، اضغط على “متابعة” ، وسيحدث التحديث في غضون دقائق قليلة. كما يتم تنزيل التحديث على مساحة تخزين 300 ميغا بايت فقط.

ميزات تحديث efootball 2022 Mobile Season 2

تم إطلاق التحديث بالعديد من الميزات والحزم الكبيرة والشراء والمميزات قم بتثبيت eFootball 2022 Mobile Season Update وهم على النحو التالي.

قضايا الدفاع الثابتة والتغييرات في المواقف.

يتم تعليق المباراة في منتصف المباراة وتحدث أشياء غريبة مثل وجود حارسين في المرمى. ليس من المقبول أن يرتكب كونامي هذا الخطأ.

أيضًا ، تمت إضافة عملة شحن مجانية لكرة القدم 2022 إلى قائمة المهام.

تأتي حزمة Messi Legendary Pack مع 10 لاعبين تمت ترقيتهم مع 2000 قطعة نقدية ، بالإضافة إلى حزمة نيمار مع نفس العدد من العملات المعدنية.

بكجات النزول بعدها مباشرة قم بتثبيت e-Football 2022 Mobile Season Two من برشلونة وسلتيك وبايرن ميونيخ وليفربول وروما. هناك حزمة مخصصة لدوري الأبطال تضمن محمد صلاح وكريم بنزيمة وسعر كل لاعب بطاقة واحدة من الخمس نجوم وهي بطاقة جديدة من شركة كونامي تم إطلاقها في هذا التحديث.

كيفية الحصول على عملات pes 2022 مجانًا

احصل على عملات بيس 2022 مجانا هما وضعان رسميان للعبة والثالث مدفوع الأجر. الطريقة المجانية هي تسجيل الدخول يوميًا والحصول على 300 قطعة نقدية مجانية في الأسبوع. أتقنه شحن مجاني للعملات efootball 2022 عبر الأيقونة الجديدة في مهمات اللعبة. اين الاول قم بتثبيت eFootball 2022 Mobile Season Update. ثم خيار المهمة ، ثم الضغط على المهام المتميزة ، وهناك يجب عليك قراءة بعض المهام ، وهي المسابقات التي سيتم إطلاقها في المستقبل من أجل الحصول على كوينز بيس 2022 مجانًا وبأعداد كبيرة. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تنزيل أي محاولة للحصول على عملات معدنية وستكون هذه المهام متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

والآن ، عزيزي المستخدم ، أوضحنا لك كيفية القيام بذلك احصل على عملات بيس 2022 مجانا أظهرنا أيضًا كيف قم بتثبيت eFootball 2022 Mobile Season Update والميزات efootball 2022 Mobile Season 2 Update نتمنى لكم الفوز في البطولات القادمة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.