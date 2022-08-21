طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو grand theft auto 5 لهُواتف الأندرويد والأيفون،تعد لعبة جراند ثيفت اوتو 5 من الالعاب التي حققت نجاح واسع ولامع في كافة نحاء العالم ما تحتويه من ميزات عديدة، حيث قام الملايين من الاشخاص بتحميل اللعبة، ويوجد الكثير من الطرق لتثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو5 لكافة الهواتف الأندرويد والأيفون.

كيفِيْة تنزيل Grand Theft Auto Five لنظام Android

تأكد من أن الهاتف متصل بالإنترنت وأن هناك مساحة كافِيْة لتنزيل اللعبة.

افتح متجر Google Play أو متجر Play.

انقر فوق مؤشر البحث فِيْ أعلى الصفحة على اليمين.

كتابة لعبة Grand Theft Auto Five.

انقر فوق بحث وستظهر العديد من نتائج البحث.

اختر اللعبة وقم بتأكيد المساحة وقم بتقييم اللعبة حتى تحصل على اللعبة الأصلية.

ثم اضغط على كلمة التثبيت أو التنزيل ثم اقبل، ثم انتظر حتى يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها على الهاتف.

كيفِيْة تنزيل Grand Theft Auto Five لأجهزة iPhone

يفتح متجر الهاتف، وهُو متجر التطبيقات، ثم نقوم بتسجيل الدخول إليه إذا لم يكن مسجلاً.

بعد ذلك، نبحث فِيْ مربع البحث عن لعبة Grand Theft Auto Five.

ثم نضغط على علامة البحث، ثم ننتظر، ستظهر عدة نتائج بحث.

ثم نختار لعبة Grand Theft Auto Five.

تحتاج إلى التأكد من أن الهاتف لديه اتصال جيد بالإنترنت لسرعة التنزيل السريع وأيضًا أن هناك مساحة كافِيْة لتثبيت اللعبة.

جراند ثيفت أوتو خمس ميزات اللعبة

تحتوي اللعبة على العديد من الميزات والمميزات التي تميزها عن غيرها من الألعاب، حيث يوجد العديد من ألعاب الأركيد، ومن بينها Grand Theft، وتعمل الشركة على إضافة ميزات وتعديلات طفِيْفة ليستمتع بها اللاعب.

تعد لعبة جراند ثيفت أوتو من أكثر الألعاب القتالية شهرة والتي تحتوي على الإثارة والتشويق، ولهذا يرغب الكثير التعرف على طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو، وذلك من خلال الأب استور لكافة الانظمة الأندرويد والأيفون.