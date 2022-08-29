تجارب الزواج من رجل ستيني، من الأمور التي قد تبدو من الأشياء العجيبة إلى حدًا ما والمشهورة في الوقت الحالي بعدد كبيرة جدا، فنجد مجموعة كبيرة من الشابات والسيدات يلجؤون إلى الاقدام على تلك الزواجات هربا وفرارا من معضلات نفسية أو اسرية أو شخصية أو مجتمعية ومهما كان السبب يجب الاختيار السليم لتلك القرارات.

تجارب زواج رجل في الستينيات من عمره

أصبحت تجارب الزواج مع رجل في الستين من العمر من أكثر الأمور شيوعاً وانتشاراً، وتحديداً بين النساء العربيات من مختلف البلدان والرجال من دول الخليج العربي. لدينا نماذج عديدة من تجارب الزواج مع رجل ستين، من أهمها ما يلي

تجربة بعنوان “بالرغم من تقدمي في السن”

صاحبة هذه التجربة من البلدان المغاربية، وهي حالياً في الثامنة والثلاثين من عمرها، وتروي لنا تجربتها وتقول إن تجربتها في الزواج من رجل في الستين من عمرها بدأت قبل ثلاث سنوات بالضبط، عندما كانت تبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، ومن المعتاد في معظم البلدان، تذكر العربية أنه بمجرد أن تتجاوز الفتاة سن الخامسة والعشرين، تصبح مثل المريضة التي دخلت مرحلة الخطر، لكن الأيام والسنوات مرت بها. توفيت حتى بلغت الثلاثين، وأصبح اسمها عند بعض العانس.

تجاوز الأمر تلك المرحلة حتى بدأت تسمع تعبيرات السخرية والشفقة والتعاطف من الجميع أينما ذهبت حتى أصبحت مكروهة لأي تجمعات ولم تميل إلى حضور المناسبات، فدخلت في حالة اكتئاب وألم نفسي. تحملت هذا حتى بلغت الخامسة والثلاثين من عمرها وفقدت الأمل تمامًا في الزواج وتصالحت مع نفسها قبلت الحقيقة.

جاءت إحدى جاراتها إلى منزلها وجلست مع والدتها وأخبرتها أن هناك عريسًا مناسبًا لها، وقالت إنه رجل في الستين من عمره، لكنه ثري ويعمل في تجارة السيارات وهو متزوجة ولديها ولد وبنت، لكنهما تزوجا ويعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، ورحبت والدتها بالفكرة، لكنها أبدت بعض القلق والتردد لأن فارق السن كبير جدًا.

فكرت كثيرًا وقالت إنها لم يعد لديها رفاهية الاختيار كما كانت من قبل، وكان من الحكمة قبول هذه الفرصة، التي قد تكون الأخيرة في حياتها، على الأقل، ربما تكون قادرة على تحقيق حلم الأمومة . تعرفوا على بعضهم البعض، ومع عائلتها، تم تحديد موعد الزواج بعد ثلاثة أشهر.

لم تشعر بالكثير من التغيير ولم تشعر بالقبول أو الاغتراب وكان ذلك روتينًا طبيعيًا، لكن بعد الشهر الأول من الخطوبة لاحظت بعض السلوك الغريب، كما لاحظت العديد من التلميحات التي تدل على أنه رجل يميل. إلى الكثير من السادية في ممارسته للجنس، الأمر الذي زاد من خوفها وتحفظها، كما أن نظراته كانت مثيرة للاشمئزاز من شخصه.

دخلت في دوامة من الارتباك لمدة شهر آخر وكانت تصلي الاستخارة يوميا لتتمكن من تسوية هذا الأمر حتى استقر قلبها نهائيا ودفعت برفض هذا الزواج حتى لو كان آخر رجل على وجه الأرض. إنها تفكر في الزواج من شخص يكبرها كل تلك السنوات.

بعد فترة وجيزة، تقدم لها رجل يكبرها بسنة واحدة فقط والتقت به وتطور نوع من الصداقة والانسجام بينهما وسرعان ما تزوجا في غضون ستة أشهر. يقول رجل في الستين من عمره إن الفتاة الصغيرة، حتى في سن الشيخوخة، لا ينبغي أن تلقي بنفسها في الهلاك لإرضاء الأفكار والتقاليد الرجعية للمجتمع المتخلف الذي نعيش فيه.

تجربة بعنوان “بخيل في كل شيء”

صاحبة هذه التجربة من سوريا، وكانت تعمل معلمة لغة إنجليزية في مدرسة بحمص، وتبلغ الآن حوالي سبعة وأربعين عامًا. بالضبط قبل عامين.

كانت متزوجة من شخص لمدة عشر سنوات وكانت تعيش حياة سعيدة لأنها تزوجته من أجل الحب في سن الثلاثين. لم تنجب منه أولاد، لكنهم تعايشوا مع الموقف ورضوا بقضاء الله، وكانت حياتهم هادئة ودافئة إلى أقصى الحدود.

لا شيء يزعج هذه الحياة الجميلة سوى موت زوجها الذي شعرت معه أن كل ما هو جميل في العالم مات معه. الأسرة بحجة أنها لا يجب أن تعيش وحدها وهي أرملة وهي مرغوبة وتتحدث هكذا.

اضطررت لقبول طلب زواج من رجل في السنة الحادية والستين، وهو أيضًا أرمل ولديه ثلاثة أطفال، أحدهم متزوج والآخرون ما زالوا في دراستهم الجامعية. بمشاعره وأمواله، رغم ثروته الغنية، فهو بخيل في زمانه، وفي أقواله، وأسلوبه، وفي كل شيء.

اكتمل أن أطفاله الصغار كانوا ينظرون إليها بنظرات غريبة أثارت الرعب والخوف منهم، وعاشت أيامًا صعبة للغاية، خائفة من هذا الرجل الساخن وأطفاله الذين امتلأت مظاهرهم بالشهوة والجشع. ثم بدأ الرجل يتغير وأصبح من سيء إلى أسوأ، ووصل الأمر إلى حد الإساءة اللفظية والجسدية.

طلبت منه أكثر من مرة أن ينفصل عنه بهدوء ولطف وأن تعفيه من جميع حقوقها وتتنازل عنها، لكنه رفض بشدة، وعاش في بؤس لا مثيل له وتمنى أن يموت يوميًا بالمعنى الحرفي حتى الأمر. حدث الله وتوفي الرجل بنوبة قلبية مفاجئة، وبعدها قررت مغادرة منزله عادت إلى منزلها لكن أطفاله حبسوها في المنزل وحاول أحدهم الاعتداء عليها جنسياً.

لم ينقذها شيء في ذلك اليوم سوى وصول الابن الأكبر للرجل وهو متزوج تقي، ومنع أخيه الأصغر منها. العشرة لا يطاق، واعتذرت عن عدم قبول نصيبها من الميراث وخرجت من هذا البيت وشكرت الله على تركه وهي على قيد الحياة.

تجربة بعنوان “خائن لإخفاء السر”

هذه تجربة امرأة مصرية تبلغ من العمر 42 عامًا تخبرنا عن تجربتها في الزواج من رجل في الستينيات من عمرها وتخبرنا أنها تستطيع أن تقول بصدق أن تجربتها من أقسى تجارب الزواج من رجل في الستينيات من عمرها. وهذا كله بسبب القيود المجتمعية التي تجبر الفتاة على إلقاء النار بنفسها للتخلص من نظرات الناس إليها ووصفها بأنها تعاني من نقص لأن الله لم ينعمها بعد بزوج صالح.

هي خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولديها درجة جمال معتدلة وتهتم بدينها بشكل كبير ولكنها لم تتزوج حتى نسيت ذلك تماما وترك الله يديره كما يشاء حتى هي كانت تبلغ من العمر أربعين عامًا، عاشت بمفردها مع خالتها لأن والديها توفيا منذ سنوات عديدة وعمتها كانت دائمًا لا تحثها على الزواج من أجل إنجاب طفل وليس العيش بمفردها عندما تكبر كما فعلت. عانت طوال حياتها.

بدأت تفكر في الأمر، ليس فقط حتى لا تعيش بمفردها عندما تفقد قوتها وسعة الحيلة، ولكن أيضًا لتتمتع براحة لها في هذا العالم وتنعم براحة عينها، وتدعوها بعدها. الموت والقول إن والدتي كانت واحدة من أفضل النساء في العالم، وبالفعل بدأت تفكر بجدية في قبول أي اقتراح زواج قد يأتي إليها في أقرب وقت قد تم بالفعل.

تقدم لها رجل في الستينيات من عمره، كان متزوجًا منذ فترة طويلة، طلبًا منه الطلاق، لكن زوجته طلبت منه الطلاق لأنها كانت عقيمة، ولم يكن مصيرها الإنجاب، وهذا صحيح تمامًا. يتمنى في العالم وكذلك هو.

نتيجة التجربة

تم الزواج بسرعة في غضون شهرين وعاشت معه لمدة عام كامل، لكن لم يحدث حمل ولو مرة واحدة، ومع مرور الوقت بدأت طبيعته. سواء كانت تعاني من مشكلة عقم أم لا، لكن لم تكن هناك مشكلة على الإطلاق.

مع مرور الوقت طلبت منه أن يذهب إلى طبيب عقم للذكور لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة أم لا، لكنه لم يرفض فحسب، بل كان غاضبًا كما لو أنها طلبت منه قتل نفسه. في طريق الخروج من المنزل مع امرأة تبلغ من العمر خمسين عامًا.

أخبرتها أنها طليقة زوجها، وعلمت عن زواجه بالصدفة من أحد أقاربه الذين تربطهم به علاقة ودية. وعائلتها من أجل إثبات أنها عقيمة لا تنجب.

لكن الحقيقة هي أنه خدعها في هذا الأمر لسنوات وسنوات، لكنها اكتشفت بالصدفة أنه يعاني من عيب خلقي وتشوهات معقدة تمنعه ​​من الإنجاب. والسبب منه، وتركته وفوضت أمرها لله، معدة له ما فقد من حياتها حزنا على حالتها، ما كان إلا وهم من صنعه.

واجهته بحقيقة ما عرفته، لكن الغريب أنه لم ينكر ذلك واعترف به بكل فخر وسأله على الفور أن يفترقا، ليس لأنه عقيم، فهذا أمر الله وهناك لا مجال للاعتراض عليه، بل لأنه كان غشاشًا كاذبًا لا يعرف معنى الضمير، وابتزها وفاوضها لكي تتنازل تمامًا عن حقها في مواجهة الطلاق بالفعل.

تجربة بعنوان “اليانس في باقي حياته”

تجربة هذه المرأة التونسية من التجارب الإيجابية للزواج من رجل في الستينيات من عمرها، برفقة أستاذ جامعي رفيع المستوى، يخبرنا عن تجربتها الناجحة ويقول

تستحق تجربتها حقًا أن توصف بأنها من أفضل وأنجح تجارب الزواج من رجل في الستينيات من عمرها، حيث كانت طالبة جامعية تخرجت من كلية الهندسة وعملت في إحدى الشركات الكبرى في مجال الهندسة المعمارية، وكان تفكيرها الأساسي هو العمل الجاد وأن تكون لنفسها مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالنجاح. والإنجازات.

عملت ودرست لسنوات حتى أصبحت أستاذة جامعية في كلية الهندسة وأصبحت ذات أهمية كبيرة، لكن في خضم كل هذا نسيت نفسي حقًا ولم أهتم بنفسها حتى بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، وبدأت تفكر قسريًا في ماضي حياتها ولم تستطع تخيل ما تبقى منها لاحقًا، خاصة أنها بدأت بالفعل تشعر بالوحدة.

تطورت حالتها النفسية وتفاقمت حتى نظرت إلى كل زوجين من الشباب وكبار السن وبكيت بشكل هستيري، وتحسرت لأنها لم تعد صغيرة بما يكفي لتعيش تلك اللحظات ولن تكون سعيدة بعظمة مثل هؤلاء الأزواج من كبار السن الذين تصالحوا، وبدأت في التحديق، كل شيء من حولها يبدو مليئًا باليأس والخسارة والعجز.

مع مرور الوقت، صادفت رجلاً بابتسامة، ووجه مرح، هادئ في الكلام، ومظهر كريمة، وكانت تتحدث مع صاحب المعرض وكان حاضراً في ذلك الوقت، وبدأ يتحدث معها ويسألها لأن صاحب المعرض دعاها بالطبيبة وعلم أنها أستاذة جامعية، وأخبرها أن ابنته الوحيدة تخرجت من كلية الهندسة وأنها تزوجت وسافرت مع زوجها للخارج، لكنها ماتت. السرطان وهو يعيش بمفرده منذ وفاة زوجته وهي تلد ابنته.

تبادلوا أرقام الهواتف، خاصة لأنه يعمل في تجارة المواد والأدوات الهندسية التي يستخدمها الطلاب في كلية الهندسة. كانت بقية حياته أكبر منها بعشرين عامًا.

لم تشعر ذات مرة أنه أكبر منها بعقدين من الزمان، لأنه كان مبتهجًا، رقيق القلب، حلو اللسان، متدينًا، يجمع في شخصه صفات الأب والأخ والصديق والصديق العزيز، وعاشت. معه أيام سعيدة للغاية، وأصبحت السعادة مضاعفة بشكل كبير لكليهما عندما علمت أنها حامل بعد شهر. أربعة أشهر في زواجهما.

أنجبت طفلين من توأمان، ولد وبنت، يحملان الكثير من سماته، وهما الآن في السادسة من العمر، ولا يزال والدهما يحظى بكل الحب والاحترام لها ولم يتغير أو يتغير حتى من أجلها. يوم واحد.

اغلبية اختبارات الزواج من رجل سبعين جيدة، وهذا لآن الزوج الستيني يعرف جيدًا كيف يتصرف مع زوجته، فهو مر بمجموعة كبيرة من التجارب ومن الخبرات لذا فسوف تكونين معه حياة سعيدة وجميلة بسبب خبرته الطويلة في هذا المجال.