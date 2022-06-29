تجارب فِيْلر جوفِيْديرم واهم الاضرار والمضاعات

تجارب حشو الجوفِيْديرم، تلجأ الكثير من النساء والفتيات إلى حشو الجوفِيْديرم، للتخلص من الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة والشيخوخة التي تؤثر سلبًا على البشرة ويصعب التخلص منها، حيث يحتوي هذا الفِيْلر على العديد من الفِيْتامينات التي توفر للبشرة بالعناصر اللازمة، فِيْ سياق النقاش حول Filler Juvederm، فهُو مهتم بإلقاء الضوء على تجارب Filler Juvederm، مع توضيح المضاعفات الخطيرة التي تنشأ من الاستخدام المفرط.

ما هُو حشو الجوفِيْديرم

حشو الجوفِيْديرم هُو أحد مستحضرات التجميل أو الطرق الحديثة التي تستخدم بكثرة فِيْ عالم مستحضرات التجميل ويزيد من نضارة وحيوية البشرة، ويتوفر هذا الفِيْلر بأشكال مختلفة للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة. لذلك من السهل الحصول على بشرة نظيفة وسرية ومن الجدير بالذكر أن إبر الجوفِيْديرم يتم حقنها فِيْ المنطقة لزيادة نضارتها وإزالة التجاعيد بطريقة معينة على يد فريق من الأطباء المتخصصين حتى لا تشعر المرأة مضاعفات.

أنواع حشوات الجوفِيْديرم للبشرة

تتوفر حشوات الجوفِيْديرم بأنواع مختلفة لتناسب جميع أنواع البشرة. لذلك فإن القدرة على التغلب على مشاكلها العديدة وأنواع هذا الحشو تكون كالآتي

حشو Volift Juvederm يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة التي تتجمع فِيْ الفم والذقن والخدين.

Juvederm Volbella Filler ينصح المتخصصون باستخدام هذا النوع من الحشو لمنطقة الشفاه فقط.

Juvederm Volume Filler إنه أحد أثقل الحشوات التي يمكن استخدامها على الإطلاق، لذا فإن الإفراط فِيْ استخدامها يمكن أن يسبب عددًا من الأضرار.

جوفِيْديرم ألترا فِيْلر Juvederm Ultra Filler 4 يتميز هذا الفِيْلر بسعره الذي يناسب عدد كبير من الناس. لذلك يتم استخدامه فِيْ العديد من مراكز التجميل المتخصصة.

تجارب حشو الجوفِيْديرم

تعتبر حشوات الجوفِيْديرم من بين الصيغ المستخدمة من قبل العديد من النساء والفتيات وتتضح تجاربهن فِيْ ما يلي

أكدت امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا أن حشوات Juvederm ساعدتها فِيْ إزالة الخطوط الدقيقة تحت عينيها وذقنها.

وذكرت امرأة أخرى أنها عانت من ترهل الجلد لفترة طويلة، لكن Juvederm Filler ساعدها فِيْ التخلص من هذه التوهجات فِيْ النهاية، بعد أربع جلسات فقط.

عانت امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا من علامات الشيخوخة على أجزاء مختلفة من الجلد، لكن Juvederm Filler ساعدها فِيْ الحصول على بشرة صافِيْة ونضرة.

مزايا استخدام حشو الجوفِيْديرم

يجلب استخدام حشو الجوفِيْديرم العديد من المزايا والمميزات التي تبحث عنها النساء باستمرار وتتجلى كل هذه المزايا فِيْ ما يلي

يزيل علامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر فِيْ أجزاء مختلفة من الجلد.

وهُو نوع آمن يناسب جميع أنواع البشرة ولا يسبب تهِيْجًا مفرطًا مثل العديد من الأنواع الأخرى.

يعمل على تجديد حيوية الجلد وزيادة نضارته خاصة أنه يزيل خلايا الجلد الميتة.

يلعب دورًا حيويًا فِيْ شد الجلد. ثم حمايته من مشكلة الاسترخاء المزعجة التي يعاني منها الكثير من الناس.

استخدم حشو Juvederm للذقن

حشو الجوفِيْديرم من الأنواع المفضلة لدى كثير من الناس، خاصة أنه يلعب دورًا خفِيًْا فِيْ تغيير شكل الذقن. ثم امتلأها لتتناسب مع باقي الشخص. ومن ثم القضاء على الخطوط أو الترهلات التي تظهر عليها وتؤثر سلباً على المظهر العام للوجه.استخدام هذا الفِيْلر فِيْ منطقة الذقن يعطي المرأة مظهر شبابي مميز وأنيق ولكن يجب استخدامه تحت إشراف طبيب متخصص حتى لا يكون لها نتائج عكسية يصعب التعامل معها.

استخدام حشو الجوفِيْديرم للهالات السوداء

الهالات السوداء من الأشياء المزعجة التي تعاني منها الكثير من النساء والفتيات ويصعب التخلص منها باستخدام الكريمات العلاجية أو حتى الأعشاب الطبيعية، لكن Juvederm Filler يساعد فِيْ القضاء على الهالات السوداء خاصةً وأنه يحتوي على العديد من الفِيْتامينات والمعادن الضرورية للعمل على إضاءة المنطقة تحت العينين. وبعد ذلك يتم تقليل الخطوط الموجودة عليها تدريجياً ولكي تحقق المرأة النتيجة المرجوة من الضروري الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

عيوب استخدام حشوات الجوفِيْديرم

على الرغم من الفوائد العديدة التي يمكنك الحصول عليها عند استخدام حشوات Juvederm، إلا أنه يمكن أن يسبب مزيجًا. من الخسائر التي تتضح كلها كالتالي

احمرار كبير فِيْ المنطقة التي تم فِيْها حقن الفِيْلر، لكن هذا لم يدم طويلا.

تهِيْج شديد للجلد ويجب على النساء استخدام الكريمات الطبية التي أوصى بها الطبيب المعالج عند استخدام هذا الفِيْلر.

تعاني العديد من النساء من ألم فِيْ موقع الحقن يستمر لفترة.

مضاعفات استخدام حشو الجوفِيْديرم لفترة طويلة

يجب استخدام حشو الجوفِيْديرم بطريقة محددة وبجرعة مناسبة يصفها لك الطبيب، حتى لا تعاني المرأة من أي من المضاعفات، وأبرزها ما يلي

يصبح التغيير الملحوظ والواضح فِيْ لون المنطقة التي تم فِيْها حقن المادة المالئة أغمق أو أفتح قليلاً.

فرط الحساسية الناتج عن استخدام هذا النوع من الفِيْلر، والذي يسبب ألماً شديدًا فِيْ موقع الحقن، والذي قد يصعب على بعض النساء تحمله.

عدوى فِيْروسية أو بكتيرية خطيرة نتيجة خطأ الطبيب الذي قام بالحقن.

التعليمات التي يجب اتباعها قبل استخدام Juvederm Filler

يجب على المرأة أو الفتاة التي ترغب فِيْ استخدام حشوات Juvederm اتباع مجموعة من التعليمات، والتي يتم شرحها جميعًا أدناه

قم بإجراء مجموعة من الفحوصات والتحَلْيلات الطبية، بما فِيْ ذلك اختبارات الحساسية لمواد Juvederm Filler.

نهائيًا تجنب استخدام التقشير بالليزر أو التقشير الكيميائي، لفترة كافِيْة للجوء إلى هذا الحشو.

تجنب التدخين أو شرب الكحول لمدة 14 يومًا على الأقل قبل حقن Juvederm Filler.

ما هِيْ مدة بقاء حشو الجوفِيْديرم

تختلف مدة هذا الفِيْلر من سيدة لأخرى وذلك بسبب حماية جلد المرأة من أشعة الشمس الضارة أو مستحضرات التجميل الكيماوية وعموماً تتراوح مدة هذا الفِيْلر من 9 أشهر إلى عام كامل. وقد تكون المدة أطول من ذلك حسب اهتمام المرأة ببشرتها ثم اتباع التعليمات والإرشادات التي يؤكدها الطبيب المعالج.

سعر حشو الجوفِيْديرم

تختلف تكلفة حشو الجوفِيْديرم باختلاف المنطقة المراد حقنها وعدد الخطوط الدقيقة التي تريد المرأة التخلص منها أو إزالتها، وتختلف هذه التكلفة حسب المركز الطبي وخبرة الطبيب فِيْ إجراء الحقن، وبحسب الدولة التي تقع فِيْها، ويتضح ذلك فِيْ الآتي

تتراوح تكلفته فِيْ أمريكا بين 595 دولارًا و 629 دولارًا.

يكلف حوالي 700 دولار فِيْ ألمانيا.

يقع فِيْ المملكة المتحدة مقابل 500 دولار.

لذلك، فِيْ نهاية رحَلْتنا مع سطور هذه المقالة، سنشرح لك تجارب Juvederm Filler وسنكون قد أوضحنا المضاعفات الخطيرة التي تنتج عن الاستخدام المفرط لهذا الحشو التجميلي.