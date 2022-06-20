تجارب مع الشركة السعودية للتمويل في المملكة 2022

الخبرات مع الشركة السعودية للتمويل تقدم مؤسسة التمويل السعودية خدمات تمويلية متميزة وتعتبر من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية لدعم الشباب وتشجيع الاستثمار ، لما تقدمه من تمويل للأفراد والتمويل العقاري ومنتجات مالية أخرى.

الشركة السعودية للتمويل ، لمحة موجزة

تأسست شركة سعودية عام 2008 وهي من أهم الشركات الرائدة في مجال القرض العقاري التمويل الإسلامي ، يستجيب لاحتياجات الإسكان لمواطني السوق السعودي ومتخصص في المالية الإسكان وفق الأسس والخدمات والأحكام والضوابط القانونية. معايير الأداء وإدارة المخاطر.

عام 2008 وهي من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل الإسلامي ، يستجيب لاحتياجات الإسكان لمواطني السوق السعودي ومتخصص في الإسكان وفق الأسس والخدمات والأحكام والضوابط القانونية. معايير الأداء وإدارة المخاطر. الالتزام بأفضل نظام عالمي للتمويل العقاري المالي والإشراف على الشركة يعتمد على فريق عمل متميز وفريق عمل كفء ذو خبرة دولية طويلة الأمد في قطاع التمويل العقاري ، يضمن أحدث تقنيات المعلومات التي تحقق رضا العملاء.

تجربتي مع الشركة السعودية للتمويل

يمتلك العديد من المواطنين والمقيمين خبرات عديدة مع شركات التمويل المختلفة في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك الخبرة التالية:

يخبرنا أحد الأفراد عن تجربته ويقول: “تقدمت بطلب إلى الشركة السعودية للتمويل العقاري كواحد من رواد التمويل العقاري في المملكة التي اشتهرت بالتمويل وفق شروط الشريعة الإسلامية وتلبية احتياجات الإسكان. . الأوضاع الحالية بالنسبة لي وطرق السداد المناسبة لحالتي المادية ، مع توفير كافة منتجات البناء والإسكان ، وتم الاتفاق على أنظمة الدفع الشهرية ، والمدة التي سيستغرقها ذلك ، وكانت تجربة ناجحة بأمر الله ، خاصة وأن الشركة لديها خطوات حازمة في التنفيذ “.

شروط الحصول على التمويل الفردي من الشركة السعودية

شروط الحصول على التمويل موضحا على النحو التالي:

حد أدنى للراتب الشهري 6000 ريال لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن 3 أشهر في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ، ولا تقل عن 6 أشهر في القطاع الخاص يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في ذلك الوقت تمويل فترة سداد لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 60 شهرًا.

تجارب أخرى مع شركات مالية سعودية

هناك مجموعة من التجارب التي شرحها بعض المواطنين أو المقيمين نذكر من بينها ما يلي: