تجارب مع الشركة السعودية للتمويل في المملكة 2022

الخبرات مع الشركة السعودية للتمويل تقدم مؤسسة التمويل السعودية خدمات تمويلية متميزة وتعتبر من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية لدعم الشباب وتشجيع الاستثمار ، لما تقدمه من تمويل للأفراد والتمويل العقاري ومنتجات مالية أخرى.
الشركة السعودية للتمويل ، لمحة موجزة
- تأسست شركة سعودية عام 2008 وهي من أهم الشركات الرائدة في مجال القرض العقاري التمويل الإسلامي ، يستجيب لاحتياجات الإسكان لمواطني السوق السعودي ومتخصص في المالية الإسكان وفق الأسس والخدمات والأحكام والضوابط القانونية. معايير الأداء وإدارة المخاطر.
- الالتزام بأفضل نظام عالمي للتمويل العقاري المالي والإشراف على الشركة يعتمد على فريق عمل متميز وفريق عمل كفء ذو خبرة دولية طويلة الأمد في قطاع التمويل العقاري ، يضمن أحدث تقنيات المعلومات التي تحقق رضا العملاء.
تجربتي مع الشركة السعودية للتمويل
- يمتلك العديد من المواطنين والمقيمين خبرات عديدة مع شركات التمويل المختلفة في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك الخبرة التالية:
- يخبرنا أحد الأفراد عن تجربته ويقول: “تقدمت بطلب إلى الشركة السعودية للتمويل العقاري كواحد من رواد التمويل العقاري في المملكة التي اشتهرت بالتمويل وفق شروط الشريعة الإسلامية وتلبية احتياجات الإسكان. . الأوضاع الحالية بالنسبة لي وطرق السداد المناسبة لحالتي المادية ، مع توفير كافة منتجات البناء والإسكان ، وتم الاتفاق على أنظمة الدفع الشهرية ، والمدة التي سيستغرقها ذلك ، وكانت تجربة ناجحة بأمر الله ، خاصة وأن الشركة لديها خطوات حازمة في التنفيذ “.
شروط الحصول على التمويل الفردي من الشركة السعودية
- شروط الحصول على التمويل موضحا على النحو التالي:
- حد أدنى للراتب الشهري 6000 ريال
- لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن 3 أشهر في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ، ولا تقل عن 6 أشهر في القطاع الخاص
- يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في ذلك الوقت تمويل
- فترة سداد لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 60 شهرًا.
تجارب أخرى مع شركات مالية سعودية
- هناك مجموعة من التجارب التي شرحها بعض المواطنين أو المقيمين نذكر من بينها ما يلي:
- يقول هذا الشخص عن تجربته: لقد تابعت جميع البنوك المختلفة في المملكة العربية السعودية التي تقدم تمويلًا عقاريًا سهلًا للمواطنين من أجل امتلاك شقة أحلامهم. لقد كان امتلاك منزل خاص بي حلمًا راودني منذ أن أنهيت دراستي الجامعية ، وبعد أن تزوجت وباركني الله تعالى. مع الأبناء ازدادت مصاريف الحياة اليومية وازدادت الأعباء المالية على كتفي بشكل كبير ولم أستطع الحصول على منزلي بسبب ارتفاع أسعار المساكن ولكن رغبة زوجتي في خصوصية خصوصيتها ، ورغبة الأبناء في أن يكونوا في منزلهم ، وأن يكون بما في ذلك غرفته المستقلة ، جعلت خيار التمويل العقاري أمامي أحد الخيارات المعروضة بقوة.
- وبالفعل بدأت البحث عن طرق التمويل العقاري في السعودية ، ووجدت أنها تنقسم إلى نوعين: التمويل العقاري من البنوك ، أو التمويل العقاري من شركات التمويل ، وراجعت الشروط والأحكام الخاصة بكل منها.
- وجدت أن التعامل مع البنك من أجل شراء المنزل كان الخيار الأفضل بالنسبة لي ، حيث حصلت على فترة سداد 25 سنة ، وفترة السداد في معظم البنوك تصل إلى ثلاثين عامًا ، ودفعت 10 بالمائة فقط من قيمة المنزل ، علاوة على ذلك ، البنك لم يكن يتقاضى أي فائدة على الأقساط المستحقة التي كنت أبحث عنها بالفعل ، ولم يكن لدي أي نية للتعامل مع البنوك بفرض فائدة على الأقساط المستحقة.
- وها أنا الآن أكمل سنتي الخامسة منذ حصولي على رهن المنزل وكانت تجربتي في شراء منزل من خلال البنك تجربة جيدة بشكل عام ، حيث أعيش فيه مع عائلتي بطريقة هادئة ومستقرة.
- لكن لأن كل تجربة لها جانب إيجابي وسلبي ، وبعد أن تحدثت عن الإيجابيات ، كانت هناك بعض السلبيات التي واجهتها وهي مشكلة تحويل الراتب. لم أرغب في تغيير البنك الذي أتعامل معه ، لكن البنك طلب تحويل راتبي إليه لضمان السداد ، على الرغم من أنه كان يُفهم على أنه وسيلة لضمان سداد الأقساط ، إلا أنه لم يكن الأمر الأكثر راحة بالنسبة لي.
- كما أنني لم أكن أعلم أن هناك بعض المصاريف الإدارية التي لم أذكرها خلال إتمام إجراءات التمويل ، لكنني تفاجأت بها بعد عدة أقساط أثقلت ميزانيتي بمصروفات لم يتم أخذها بعين الاعتبار. المناقشات مع موظف البنك في حالة وجود أي لبس في أي منها.
- كما أن التعرف على جميع المصاريف الإدارية وكيفية التعامل مع التأخر في السداد لظروف قاهرة من الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل إتمام العقد.
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