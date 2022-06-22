تجارب مع شركات التمويل العقاري والشركات التي تقدم تمويل عقاري

خبرة مع شركات الرهن العقاري تأسست المؤسسة السعودية لتمويل الإسكان عام 2007 ، وهي من أكبر الشركات في قطاع التمويل العقاري الإسلامي ، كما أنها تسعى جاهدة لتلبية جميع احتياجات عملائها في تأثيث المنزل أو تقديم تصميمه أو تأثيثه. منازل بأحدث الطرق.
تجارب مع شركات الرهن العقاري وحاسبة الرهن العقاري
- قدمت الشركة عبر حاسبة التمويل العقاري ممولة جزئياً بمبلغ إجمالي 5.000.000 ريال سعودي.
- هدايا التمويل العقاري السعودي أفضل معدلات هامش ربح وأقل دفعة مقدمة تبدأ من 10٪.
- تقدم الشركة دفعة تقسيط بحد أدنى 5000 ريال سعودي لتسهيل شراء الوحدات بأقل الأقساط.
- تقدم الشركة فترة استرداد تصل إلى 30 عامًا وأطول فترة استرداد لكل قيمة وحدة.
- تقدم الشركة افضل التصميمات العقارية والشقق والفيلات وبالتضامن مع احد اقارب العميل او الاخوة او الاوصياء المالية أي عقار متاح لتلبية احتياجات العميل.
- تقدم الشركة أفضل العقارات الصالحة للعيش مع تقديم أفضل جودة.
- تقدم الشركة مزايا مؤهلة للسعوديين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من البرنامج.
تواصل مع الشركة السعودية للتمويل العقاري
- في هذه الفقرة تجدون أرقام هواتف الشركة السعودية للتمويل العقاري والشركات التابعة لها:
- هاتف خدمة العملاء: 8001221228
- فرع الشركة بالرياض رمز بريدي 11417 ص ب 27072
- فرع الشركة الدمام ، الرمز البريدي 11417 ، المملكة العربية السعودية ، صندوق 27072.
- مكتب فرع الشركة بجدة ، 11417 ، ب 27072 ، المملكة العربية السعودية.
مزايا تمويل الشركة السعودية للإسكان
- تقدم الشركة أطول فترة سداد بقيمة أقساط الوحدة لأطول فترة سداد ، وفترة تمويل تصل إلى 30 عامًا ، وحد أدنى مضمون بقيمة 5000 ريال سعودي شهريًا.
- الشركة تفعل تمويل بمبلغ 5.000.000 ريال سعودي.
- توفر الشركة التمويل للمستهلكين في المساكن الأولية أو في أي مكان آخر ، والذي يمكن استخدامه أحيانًا لأغراض الاستثمار العقاري.
- كما يوفر القرض العقاري التكافل السعودي للأضرار الدائمة.
- هذا معتمد من الهيئة الشرعية للشركة ويخضع للعديد من الأحكام الشرعية.
- كما لا تطلب الشركة من المستهلكين تحويل الراتب.
- تقدم الشركة تمويلاً غير مشروط لجميع الموظفين.
- تُمنح دون قيد أو شرط للعاملين لحسابهم الخاص.
- كما تقدم الشركة التمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين غير السعوديين.
- يتم تقديم جميع الموافقات في غضون 48 ساعة.
خبرة مع شركات الرهن العقاري
- فيما يلي تجارب بعض الأشخاص مع الشركة القرض العقاري الشركة السعودية للإسكان ، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية ، بهدف العمل على تقديم التصميمات والرسومات المختلفة التي قد يحتاجها العميل ، ومن هذه التجارب التي تعبر عن رأي أصحابها:
- أحدهم يخبرنا عن تجربته في أحد المنتديات ويقول: “سأخبرك بتجربتي ومعاناتي مع هذا البرنامج المسمى مساكن بكل تفاصيله المريرة والمؤلمة ، والذي من خلاله أتمنى ألا أحلم به حتى لو كان هو مجرد الحلم بهذا البرنامج لأنه بصراحة ما هو إلا مؤامرة لسرقة أموال المواطنين دون خسارة أي مبلغ من أموال المؤسسة ولكن يمكنك قول مبلغ كبير يأخذ 300 ريال من كل مواطن يريد التقدم بطلب هذا البرنامج الذي يعني عملية حسابية بسيطة. في المئة من الكثير 0.
- أخوك مدرس وراتبه 11155 ريال من مواليد عام 1389 ، وبسبب حلم امتلاك منزل لعائلتي توجهت للتقدم لبرنامج الإسكان الذي قدمته وكالة التقاعد بفرح وثقة. طلباتهم لتحديد الراتب ، ونسخة من بطاقة الحالة ، والاستمارة المكتملة.
- ثم أبلغني الموظف أنه سيتم إخطارك برسالة نصية إذا تمت الموافقة على طلبك. قلت له: شكرا. ذهبت وانتظرت لمدة أسبوع أو أكثر ولم تصلني رسالة ، فاتصلت بهم على 8001247007 وأبلغني الموظف بالموافقة على طلبك وتم إرسال رسالة إليك بالموافقة. لا توجد رسالة ، ولكن جيدة. قال لي أن أذهب لأقرب فرع لبنك الرياض لإتمام باقي الإجراءات. ذهبت إلى فرعي حيث فتحت حسابًا (أخوك جاهز من الأول وفتح حسابًا) وراجعت مع الموظف. قال إن الخضوع عن طريق (الفرع الرئيسي) فقط ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- توجهنا إلى الرئيس رغم بعد المسافة وقدمنا الطلب إلى الموظف المسؤول عن العقار في البنك وطلب مني القيام بالإجراءات التالية: – تعبئة نموذج طلب السكن – سداد الرسوم 300 ريال – إرفاق نسخة من تعريف الراتب – إرفاق نسخة من بطاقة الحالة ، بالطبع ، سيتم إرسالها مرة أخرى إلى مؤسسة التقاعد للموافقة رسميًا على الطلب ، تم تنفيذ الشرط أعلاه وتم تكليفي بالعمل التالي حتى تمت الموافقة على طلبي ، حيث تكون الموافقة المبدئية الأولى للطلبات الجديدة على النحو التالي – تحويل الراتب إلى بنك الرياض – تعبئة نموذج التسعير المتاح للبنك لشراء المنزل من المكتب العقاري – إحضار نسخة من سند المنزل – إحضار نسخة من رخصة البناء – نسخة من مخطط الموقع وبالطبع الانتظار حتى يتم إخطارك برسالة نصية بالموافقة والانتظار طويل ولا يقيدك الله عليه. ماغتني لا توجد رسالة إلا خير.
- (أتوقع أن نظام المراسلة الخاص بهم معطل وينتظرون اتصال العميل) قال: تحقق مع بنك الرياض لإكمال باقي الإجراءات. تمت الموافقة على طلبك. قلت له: شكرا. في اليوم التالي توجهت إلى البنك وراجعت الموظف المسؤول عن العقار بالأوراق التي طلبها مني في الزيارة السابقة وهي كالتالي: – 1 – ملأت نموذج التسعير من مكتب عقاري و ادنى بيت وجدته بمبلغ (600) الف ريال (دور ارضي 400 متر مربع عمره عشر سنوات) والا فان السعر العادل لا يتعدى 450 الفا 0. مجهود كبير لان اصحاب البيوت لا يحبون التعامل مع البنوك لايريد ابدا حق النقود.
- لكن الرجال تعاطفوا معي ورفعوا السعر تبعا لذلك ، وإلا وجدت العديد من المنازل ورفض أصحابها مبدأ هذه الطريقة إطلاقا ، حتى لو لم يتم بيع المنزل أو بيعه بسعر أرخص. 3- صورة من رخصة البناء. 4- تعريف الراتب الأساسي 5- رسم تخطيطي للموقع (بالتأكيد هناك سبب يدفع الطلاب لقراءة هذا في سياق الموضوع) وتم تحميله للمرة الثالثة من قبل الموظف بالبريد ، و لا يوجد برنامج جاهز ولا توجد طريقة روتينية عادية لإتمام الإجراءات النهائية حسب كلام الموظف ، ولم يبق له شيء بعدم توقيع العقد واستلام الشيك ، وقال إننا راجعنا بعد الانتهاء. الإجازة بتاريخ 8/10 0 بتاريخ 9/10 عندما ذهبت إلى بنك الرياض لاستكمال الإجراءات طلب مني الموظف دفع مبلغ 4،200 ريال رسوم إدارية ومعاينة للعقار.
- قلت كيف أدفع ، ولم أوقع العقد ولم أكن أعرف القيمة الإجمالية والقسط ، فأجابني بالآتي: تمت الموافقة على طلبي لشراء المنزل الذي اخترته ، بشرط أن يكون يستحق القيمة ، وسيأتي معي مندوب عقاري (يفهم العقار) لتفقد المنزل وأن تكون القيمة في حالة الموافقة على النحو التالي:
- انزل ببطء ببطء لترى الكارثة قيمة البيت = 600.000 ألف ريال الفائدة = 540 ألف المجموع = 1140000 مليون مائة وأربعون ألف ريال القسط = 3600 ألف 300 قسط نزولا الدفع = 60000 الف ريال ((((طبعا بعد فحص الخبير العقاري لدينا والموافقة عليها من قبل شين وسترونج) عين بعد)))) وتوفى الحلم وانتهى الطلب ومبروك عليهم 300 ريال من كل موظف و أتحداهم أن يعلنوا عدد المنازل التي باعوها حتى هذا التاريخ لأنه صفر وضحكوا على اللحى. لأن المنزل هو ملكهم وليس لكم وانظروا إلى الثمن في سبيل الله واحكموا هل يوجد شخص يوافق على هذا السعر ويمكنه بناء منزل بأقل من ذلك وخلال مدة لا تقل عن 10 سنوات. . ” انتقل إلى الفائدة والحذر قبل الخسائر
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