تجارب مع شركات التمويل العقاري والشركات التي تقدم تمويل عقاري

خبرة مع شركات الرهن العقاري تأسست المؤسسة السعودية لتمويل الإسكان عام 2007 ، وهي من أكبر الشركات في قطاع التمويل العقاري الإسلامي ، كما أنها تسعى جاهدة لتلبية جميع احتياجات عملائها في تأثيث المنزل أو تقديم تصميمه أو تأثيثه. منازل بأحدث الطرق.

تجارب مع شركات الرهن العقاري وحاسبة الرهن العقاري

قدمت الشركة عبر حاسبة التمويل العقاري ممولة جزئياً بمبلغ إجمالي 5.000.000 ريال سعودي. هدايا التمويل العقاري السعودي أفضل معدلات هامش ربح وأقل دفعة مقدمة تبدأ من 10٪. تقدم الشركة دفعة تقسيط بحد أدنى 5000 ريال سعودي لتسهيل شراء الوحدات بأقل الأقساط. تقدم الشركة فترة استرداد تصل إلى 30 عامًا وأطول فترة استرداد لكل قيمة وحدة. تقدم الشركة افضل التصميمات العقارية والشقق والفيلات وبالتضامن مع احد اقارب العميل او الاخوة او الاوصياء المالية أي عقار متاح لتلبية احتياجات العميل. تقدم الشركة أفضل العقارات الصالحة للعيش مع تقديم أفضل جودة. تقدم الشركة مزايا مؤهلة للسعوديين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من البرنامج.

تواصل مع الشركة السعودية للتمويل العقاري

في هذه الفقرة تجدون أرقام هواتف الشركة السعودية للتمويل العقاري والشركات التابعة لها:

هاتف خدمة العملاء: 8001221228 فرع الشركة بالرياض رمز بريدي 11417 ص ب 27072 فرع الشركة الدمام ، الرمز البريدي 11417 ، المملكة العربية السعودية ، صندوق 27072. مكتب فرع الشركة بجدة ، 11417 ، ب 27072 ، المملكة العربية السعودية.

مزايا تمويل الشركة السعودية للإسكان

تقدم الشركة أطول فترة سداد بقيمة أقساط الوحدة لأطول فترة سداد ، وفترة تمويل تصل إلى 30 عامًا ، وحد أدنى مضمون بقيمة 5000 ريال سعودي شهريًا.

الشركة تفعل تمويل بمبلغ 5.000.000 ريال سعودي.

بمبلغ 5.000.000 ريال سعودي. توفر الشركة التمويل للمستهلكين في المساكن الأولية أو في أي مكان آخر ، والذي يمكن استخدامه أحيانًا لأغراض الاستثمار العقاري.

كما يوفر القرض العقاري التكافل السعودي للأضرار الدائمة.

التكافل السعودي للأضرار الدائمة. هذا معتمد من الهيئة الشرعية للشركة ويخضع للعديد من الأحكام الشرعية.

كما لا تطلب الشركة من المستهلكين تحويل الراتب.

تقدم الشركة تمويلاً غير مشروط لجميع الموظفين.

تُمنح دون قيد أو شرط للعاملين لحسابهم الخاص.

كما تقدم الشركة التمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين غير السعوديين.

يتم تقديم جميع الموافقات في غضون 48 ساعة.

خبرة مع شركات الرهن العقاري

فيما يلي تجارب بعض الأشخاص مع الشركة القرض العقاري الشركة السعودية للإسكان ، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية ، بهدف العمل على تقديم التصميمات والرسومات المختلفة التي قد يحتاجها العميل ، ومن هذه التجارب التي تعبر عن رأي أصحابها: